Onde assistir Tombense x CSA ao vivo, horário e escalação hoje (12/06)

Brigando para se afastar da parte de baixo da tabela, as equipes de Tombense e CSA entra em campo neste domingo, 12 de junho, pela decima segunda rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, no Estádio Soares de Azevedo, em Muriaé. Com início programa para às 19h (horário de Brasília), saiba onde assistir Tombense x CSA hoje.

Onde assistir Tombense x CSA ao vivo hoje?

O jogo entre Tombense e CSA hoje vai ser transmitido ao vivo no Premiere.

Disponível somente nas operadoras de TV por assinatura, a plataforma pode ser encontrada em todos os estados do Brasil para os assinantes. Se você não obtém o pacote de canais, deve entrar em contato com a sua operadora.

Outra opção é curtir através dos aplicativos para celular, tablet, computador e smart TV, além do Globo Play para assinantes.

Informações do jogo do Tombense x CSA hoje:

Data: 12/06/2022

Horário: 19h (Horário de Brasília)

Local: Estádio Soares de Azevedo, em Muriaé

Arbitragem: Rafael Rodrigo Klein

Onde assistir: Premiere

Tombense busca se afastar do rebaixamento

Com 13 pontos, o Tombense aparece na 14ª posição da tabela da Série B até aqui. São duas vitórias, sete empates e duas derrotas na competição, pronto para escapar oficialmente da zona de rebaixamento, já que aparece apenas duas posições acima da degola.

Se vencer hoje, sobe na tabela e pode se aproximar até mesmo do G4.

Provável escalação do Tombense: Felipe Garcia; Manoel, Joseph, Ednei, David; Zé Rafael, Jean Lucas, Rodrigo; Ciel, Everton e Paulo. Técnico: Bruno Pivetti

CSA aparece no meio da tabela

Os visitantes vem logo atrás dos oponentes, em 15º lugar com os mesmos 13 pontos, além do mesmo número de vitórias, empates e derrotas na competição. O triunfo neste domingo é muito importante para o grupo alagoano se quiserem se afastar da zona de rebaixamento e, consequentemente, o fantasma do rebaixamento.

Provável escalação do CSA: Marcelo Carne; Lucas, Ton, Lucão, Diego Renan; Lourenço, Osvaldo, Geovane, Gabriel; Barcellos e Rodrigo Rodrigues. Técnico: Mozart Santos

Palpites Tombense x CSA

Talvez este seja um dos embates mais equilibrados da rodada no fim de semana. Ambas as equipes estão empatadas na pontuação, além de obterem desempenhos semelhantes dentro de campo.

O grupo mineiro joga em casa e, por isso, pode ter uma pequena vantagem para si, além de obter melhor saldo de gols. Por outro lado, o CSA promete buscar os três pontos custe o que custar, pronto para dar trabalho até o apito final para o rival.