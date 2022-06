Onde assistir Vila Nova x Operário PR hoje: horário e escalações (16/06)

Elenco paranaense tem a oportunidade de se aproximar do G4 do Brasileirão na Série B se vencer nesta quinta-feira

Pela décima terceira rodada da Série B do Brasileirão, as equipes de Vila Nova e Operário Paranaense se enfrentam nesta quinta-feira, 16 de junho, a partir das 20h (horário de Brasília). Jogando no Estádio OBA, em Goiânia, a partida vai contar com a transmissão ao vivo. Dessa maneira, descubra onde assistir Vila Nova x Operário PR hoje.

Onde assistir Vila Nova x Operário PR hoje ao vivo?

O jogo entre Vila Nova x Operário PR hoje será transmitido ao vivo no SporTV e Premiere.

Disponível em todas as operadoras de TV por assinatura do Brasil, os canais exibem todas as emoções da Série B do Brasileirão nesta quinta-feira aos usuários. Basta sintonizar o televisor e curtir ao vivo.

Outra opção para quem não é assinante é o aplicativo do Premiere, cujo aplicativo pode ser encontrado no celular, tablet e computador. Se preferir, pode ter acesso pela smart TV através do Globo Play, streaming somente para assinantes.

Informações do jogo do Vila Nova e Operário PR hoje:

Data: 16/06/2022

Horário: 20h (Horário de Brasília)

Local: Estádio OBA, em Goiânia

Arbitragem: Rafael Rodrigo Klein

Onde assistir: SporTV e Premiere

Vila Nova e Operário PR na Série B do Brasileirão

Seis rodadas sem vencer, este é o atual número do Vila Nova na temporada da Série B do Brasileirão. Atual lanterna da tabela com 10 pontos, o grupo goiano contabiliza somente uma vitória, sete empates e quatro jogos perdidos, além de apenas quatro gols marcados, o que impossibilita um bom desempenho dentro de campo.

Do outro lado, o Operário vai bem mesmo com os tropeços pelo caminho. Em 8º lugar com 15 pontos, o time paranaense garantiu até aqui quatro vitórias, três empates e cinco jogos perdidos e, por essa razão, vê os três pontos garantidos hoje como uma oportunidade para se aproximar do G4 em busca do acesso.

Escalações:

Escalação do Vila Nova: Tony; Renato, Willian, Donato, Alex da Silva; Ralf, Arthur, Dyego, Wagner; Matheuzinho e Daniel Amorim. Técnico: Dado Cavalcanti

Escalação do Operário PR: Vanderlei; Alemão, Thales, Reniê; Arnaldo, Ricardinho, Fernando, Fabiano; Silvinho, Paulo Sérgio e Rafael Chorão. Técnico: Claudinei Oliveira

Palpite Vila Nova x Operário PR

O time do Operário é quem leva a vantagem no jogo desta quinta-feira, pela rodada da Série B do Brasileirão.

O grupo paranaense tem o melhor desempenho na competição até aqui e, por isso, deve faturar os três pontos para levar para a sua casa.

Os anfitriões, por outro lado, jogam pressionados pela torcida e por isso, vão buscar o resultado de toda e qualquer forma em seu favor. Entretanto, com uma das defesas mais vazadas da Série B, devem ter problemas.

Último jogos do Vila Nova:

Guarani 1 x 1 Vila Nova (Brasileirão Série B)

Vila Nova 0 x 2 Brusque (Brasileirão Série B)

CRB 1 x 0 Vila Nova (Brasileirão Série B)

Último jogos do Operário PR:

Operário 1 x 2 Cruzeiro (Série B do Brasileirão)

Guarani 0 x 3 Operário (Série B do Brasileirão)

Operário 0 x 1 Bahia (Série B do Brasileirão)