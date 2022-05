Onde assistir Volta Redonda x Brasil de Pelotas ao vivo e horário (15/05)

Equipes se enfrentam pela sexta rodada da Série C do Brasileirão neste domingo, 15 de maio, pela temporada 2022 no futebol

Neste domingo, 15 de maio, Volta Redonda e Brasil de Pelotas entra me campo para disputar os três pontos na sexta rodada da Série C do Campeonato Brasileiro, jogando no Estádio Municipal General Raulino de Oliveira, em Volta Redonda. Com início às 18h (horário de Brasília), saiba onde assistir Volta Redonda x Brasil de Pelotas.

Onde assistir Volta Redonda x Brasil de Pelotas hoje?

A partida do Volta Redonda e Brasil de Pelotas hoje vai passar ao vivo no N Sports, a partir das 18h, pelo horário de Brasília.

Com transmissão exclusiva, o serviço de streaming transmite para todos os usuários do país o jogo da Série C do Brasileirão ao vivo.

A plataforma está disponível no celular, tablet, computador e também para a smart TV. Para tornar-se membro, o torcedor deve acessar o portal (brasileiraoseriec.nsports.com.br) e, por R$89,90, ter acesso aos mais de oitenta jogos da temporada.

Informações do jogo Volta Redonda x Brasil de Pelotas hoje:

Data: 15/05/2022

Horário: 18h (horário de Brasília)

Local: Estádio Municipal General Raulino de Oliveira, em Volta Redonda

Arbitragem: Arthur Gomes Rabelo

Onde assistir: NSports

Volta Redonda e Brasil de Pelotas na Série C do Brasileirão

Depois de tropeçar diante do ABC fora de casa no último fim de semana, o Volta Redonda volta a disputar a Série C neste domingo. Desta vez, o clube carioca está em casa e espera contar com o apoio incondicional dos torcedores do começo ao fim da partida. Em 9º lugar com 7 pontos, o elenco tem duas vitórias, um empate e duas derrotas.

Do outro lado, o Brasil de Pelotas se mantém próximo da parte de baixo da tabela e, por essa razão, tem como principal objetivo neste domingo garantir o triunfo e subir na classificação. Em 14º com 6 pontos, contabiliza apenas uma vitória, três empates e uma derrota.

Escalações do Volta Redonda x Brasil de Pelotas:

Provável escalação do Volta Redonda: Dida; Wellington Silva, Thomas Kayck, Iran, Luiz Paulo; Bruno Barra, Marcos Jr, Mauro Gabriel; Wendson, Pedrinho e Rafhael Lucas. Técnico: Rogério Corrêa

Provável escalação do Brasil de Pelotas: Vitor Luiz; Marcelinho, Gilberto, Gabriel Peres; Gabriel Araújo, Luiz Meneses, Karl, Marllon, França; Júnior Pirambu e Paulo Victor. Técnico: Jerson Testoni

Últimos jogos de Volta Redonda x Brasil de Pelotas:

VOLTA REDONDA:

Volta Redonda 3 x 1 Altos (24/4 – Série C)

Volta Redonda 4 x 0 Atlético CE (30/04 – Série C)

ABC 1 x 0 Volta Redonda (08/05 – Série C)

BRASIL DE PELOTAS: