Onde vai passar Fluminense x Santos ao vivo e horário hoje (09/04)

Neste sábado, Fluminense e Santos se enfrentam a partir das 16h30 (Horário de Brasília), pela rodada de abertura no Brasileirão Série A em 2022, no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. Confira a seguir todas as informações no texto e saiba onde vai passar jogo do Fluminense x Santos hoje.

O Fluminense vem de vitória contra o Oriente Petrolero, enquanto o Santos perdeu para o Banfield.

Onde vai passar Fluminense x Santos ao vivo

Onde vai passar Fluminense x Santos hoje vai ser no Premiere, a partir das 16h30, pelo horário de Brasília.

A única maneira de acompanhar o jogo do Brasileirão Série A neste sábado é através do Premiere, pay-per-view da Rede Globo.

A plataforma está disponível na forma de canais em operadoras de TV por assinatura, pelos valores de R$49,90 ou R$89,90. Além disso, também é possível obter acesso no aplicativo ou no próprio site do produto, tanto para Android ou iOS, assim como tablets, smartphone e computador.

Informações de onde vai passar Fluminense x Santos hoje

Data: 09/04/2022

Horário: 16h30 (horário de Brasília)

Local: Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro

Onde assistir: Premiere

Árbitro: Anderson Daronco (FIFA)

Assistente 1: Rafael da Silva Alves (FIFA)

Assistente 2: Michael Stanislau (RS)

Quarto Árbitro: Grazianni Maciel Rocha (RJ)

Árbitro de Vídeo: Daniel Nobre Bins (RS)

+Tabela do Brasileirão 2022: clubes, quando começa e premiação

Provável escalação do Fluminense e Santos

Escalação do Fluminense: Fábio (Marcos), David Duarte, David Braz, Cris Silva, Manoel, Samuel Xavier, André, Yago, Paulo Henrique Ganso, Cano e Arias

Escalação do Santos: João Paulo, Eduardo, Maicon, Kaiky, Willian, Felipe, Rodrigo Fernández, Marquinhos, Lucas Barbosa, Ricardo Goulart e Lucas Braga

Campeão da Taça Guanabara e do Campeonato Carioca, o Fluminense dá o pontapé inicial na Série A do Brasileirão neste sábado com toda a confiança necessária. O grupo carioca faz uma campanha fenomenal até aqui e, agora, busca estrear com vitória no maior campeonato de futebol em busca quem sabe do título.

Enquanto isso, o Santos não teve o início de temporada que gostaria. No Paulistão, se salvou do rebaixamento na última rodada e, na Sul-Americana, estreou com derrota para o Banfield durante a semana. Agora, entrar em campo neste sábado para buscar reverter o desempenho e, dessa maneira, garantir os primeiros três pontos.

Fluminense x Santos últimos jogos

27/10/2021 – Santos 2 x 0 Fluminense – Brasileirão

17/06/2021 – Fluminense 1 x 0 Santos – Brasileirão

21/02/2021 – Santos 1 x 1 Fluminense – Brasileirão

Assista no vídeo como foi o último jogo entre os times.

