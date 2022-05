Horário e onde vai passar jogo do Atlético MG x América MG hoje

Depois de se enfrentarem pela quarta rodada da Libertadores, com vitória do Galo, os times agora disputam os três pontos pelo Brasileirão

O clássico mineiro entre Atlético e América abre a quinta rodada do Brasileirão neste sábado, a partir das 16h30 (Horário de Brasília), no Estádio Independência, em Belo Horizonte. Para não perder nenhum lance do clássico hoje, saiba onde vai passar o jogo do Atlético MG x América MG ao vivo.

Em toda a história, as equipes já se enfrentaram 279 vezes, com vantagem para o Galo de 154 vitórias contra apenas 58 do Coelho, tendo 67 empates, de acordo com dados do portal O Gol.

Onde vai passar o jogo do Atlético MG x América MG?

Onde vai passar o jogo do Atlético MG x América MG hoje vai ser no Premiere, a partir das 16h30, pelo horário de Brasília.

Com exclusividade, o clássico do Brasileirão será transmitido somente no Premiere, disponível em formato de canais entre as operadoras de TV por assinatura como a Sky, Claro, Oi e a Vivo.

Outra opção é acompanhar através do aplicativo, podendo ser encontrado no celular, no Android ou iOS, como também para tablets, smar TV ou no próprio computador.

Informações do jogo do Atlético MG x América MG hoje:

Data: 07/05/2022

Horário: 16h30 (Horário de Brasília)

Local: Estádio Independência, em Belo Horizonte

Arbitragem: Wilton Pereira Sampaio (FIFA)

Onde assistir: Premiere

Atlético MG e América MG no Brasileirão

O atual campeão brasileiro aparece em terceiro lugar com 8 pontos pelo Brasileirão na temporada. O elenco mineiro ainda não perdeu e, por isso, busca manter o aproveitamento sob o comando do técnico Antonio Mohamed também pelo clássico deste sábado para assumir a liderança. Ao todo, o grupo coleciona duas vitórias e dois empates.

Do outro lado, o América aparece na 10ª posição com 6 pontos. No duelo com o Galo pela Libertadores, o Coelho levou a pior e, por isso, tem o confronto deste sábado para dar a volta por cima e conseguir ganhar o clássico mineiro contra o grande adversário. No Brasileirão, tem duas vitórias e duas derrotas até aqui, entrando para o G4 se vencer.

Escalações do Atlético MG x América MG hoje:

Para o Galo, somente Dodô permanece em recuperação no departamento médico.

Do outro lado, Patric é o único desfalque ao técnico Vagner Mancini.

Provável escalação de Atlético MG: Everson; Guilherme Arana, Junior Alonso, Nathan, Mariano; Jair, Allan, Zaracho, Nacho; Hulk e Vargas. Técnico: Antonio Mohamed

Provável escalação de América MG: Jaílson; Patric, Iago Maidana, Eder, Conti, João Paulo; Matheusinho, Juninho, Felipe Azevedo, Pedrinho; Paulinho. Técnico: Vagner Mancini

Confira como foi o último encontro entre os times no clássico mineiro.

Palpite Atlético MG x América MG

Tratando-se de clássico, o futebol sempre surpreende. O Atlético Mineiro possui o melhor histórico diante do América, além de ter conquistado a vitória no último encontro com o rival, realizado na última terça-feira, pela quarta rodada da Copa Libertadores.

Para o confronto deste sábado, o Atlético também é o favorito, principalmente porque tem a oportunidade de assumir a liderança do Brasileirão.

O Galo ainda não perdeu na competição, enquanto o América apresenta um desempenho instável dentro das quatro linhas.

Palpites para o jogo Atlético MG x América MG

Atlético 2 x 0 América

Atlético 3 x 1 América

Retrospecto de Atlético MG e América MG

Atlético MG:

América 1 x 2 Atlético

Goiás 2 x 1 Atlético

Independiente del Valle 1 x 1 Atlético

América MG: