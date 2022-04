Onde vai passar jogo do Corinthians hoje ao vivo e horário (10/04)

Neste domingo (10/04), Botafogo e Corinthians entram em campo a partir das 16h (Horário de Brasília), pela primeira rodada do Brasileirão 2022, no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro. Confira todas as informações da transmissão e onde vai passar o jogo do Corinthians hoje ao vivo.

Onde vai passar jogo do Corinthians hoje

Onde vai passar o jogo do Corinthians hoje vai ser na Globo, a partir das 16h, pelo horário de Brasília. A partida entre Botafogo e Corinthians também será transmitida pelo Premiere, pay-per-view.

A emissora vai transmitir ao vivo e de graça para todo o Brasil o jogo, menos para os estados de Minas Gerais e Rio Grande do Sul.

Além disso, o torcedor também pode acompanhar através do Premiere. A plataforma está disponível em operadoras de TV por assinatura, pelos valores de R$49,90 ou R$89,90. Também é possível obter acesso por aplicativo ou no próprio site, tanto para Android ou iOS, assim como tablets, smartphone e computador.

Informações de onde vai passar jogo do Corinthians hoje:

Data: 10/04/2022

Horário: 16h (horário de Brasília)

Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro

Onde assistir: Globo e Premiere

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (FIFA)

Assistente 1: Fabricio Vilarinho da Silva (FIFA)

Assistente 2: Bruno Raphael Pires (FIFA)

Quarto Árbitro: Tarcizo Pinheiro Caetano (RJ)

Árbitro de Vídeo: Leone Carvalho Rocha (GO)

Provável escalação do Botafogo x Corinthians

Escalação do Botafogo: Gatito, Saravia, Kanu, Philipe Sampaio, Hugo, Luis Oyama, Patrick de Paula, Chay, Lucas Piazon, Victor Sá e Erison

Escalação do Corinthians: Cássio, João Pedro, João Victor, Gil, Fábio Santos, Du Queiroz, Paulinho, Renato Augusto, Willian, Adson e Roger Guedes

O Botafogo buscou fazer uma boa temporada neste início de ano, mas não foi o necessário para conquistar ao menos um troféu. No Campeonato Carioca, fez uma boa colocação, mas parou na semifinal e, por isso, chega para disputar o Brasileirão com apenas a confiança do grupo, que conta com novas caras como Lucas Piazon, Luis Oyama e Patrick de Paula.

A temporada do Corinthians não começou como o time esperava. No Paulista, foi derrotado na semifinal pelo São Paulo. Agora, no Brasileirão, sob o comando do técnico português Vitor Pereira, a equipe ganha uma nova perspectiva para o primeiro confronto da nova temporada.

Botafogo x Corinthians últimos jogos

O último encontro de Botafogo e Corinthians foi em 27 de dezembro de 202o, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro na temporada de 2020. Por 2 a 0, o Timão venceu a partida.

Dessa maneira, confira a seguir os últimos jogos entre Corinthians e Botafogo.

Botafogo 0 x 2 Corinthians – 27/12/2020 – Brasileirão

Corinthians 2 x 2 Botafogo – 05/09/2020 – Brasileirão

Botafogo 1 x 0 Corinthians – 24/11/2019 – Brasileirão

Assista no vídeo como foi o último jogo entre os times.

