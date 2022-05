Onde vai passar jogo do Inter x Corinthians hoje? Saiba o horário (14/05)

Enquanto busca entrar para o G4 do Brasileirão, o elenco do Timão busca os três pontos neste sábado para se manter na liderança

Buscando os três pontos para manter a liderança no Brasileirão, o Corinthians visita o Internacional neste sábado, 14 de maio, no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, a partir das 19h (horário de Brasília), pela sexta rodada da temporada 2022. Com transmissão ao vivo, saiba onde vai passar jogo do Inter x Corinthians hoje.

Onde vai passar jogo do Inter x Corinthians hoje?

Onde vai passar o jogo do Inter x Corinthians hoje vai ser no Premiere, a partir das 19h, pelo horário de Brasília, diretamente de Porto Alegre, no Estádio Beira-Rio.

Com transmissão exclusiva, o torcedor só poderá acompanhar o jogo do Corinthians no Brasileirão neste domingo através dos canais Premiere, disponíveis em operadoras de TV por assinatura. Para acompanhar, é necessário ter o produto em seu pacote.

Outra opção é assistir online através do aplicativo para celular, tablets, no próprio computador pelo site (www.premiere.globo.com) ou então pela smart TV através da plataforma GloboPlay ou Premiere.

Informações do jogo do Inter x Corinthians hoje:

Data: 14/05/20222

Horário: 19h (Horário de Brasília)

Local: Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre

Arbitragem: Braulio da Silva (FIFA)

Onde assistir: Premiere

Internacional e Corinthians no Brasileirão

O Internacional faz uma campanha regular neste começo de Campeonato Brasileiro na primeira divisão. Depois de empatar com o Juventude no último fim de semana, o grupo gaúcho aparece em 8º lugar com 8 pontos, ou seja, contabiliza duas vitórias, dois empates e uma derrota na competição, buscando o G4 de todas as maneiras.

Enquanto isso, o Corinthians se mantém na primeira posição do Brasileirão com 12 pontos, tendo dois de vantagem diante do Santos, o segundo colocado na tabela. O Timão venceu até aqui quatro partidas e só perdeu uma, mostrando bom futebol dentro de campo para tornar-se o favorito ao título já no começo do ano.

Escalações do jogo do Inter x Corinthians hoje:

Provável escalação do Internacional: Daniel; Renê, Bruno Mendéz, Vitão, Bustos; Rodrigo Dourado, Edenílson, De Pena; David, Alemão e Wamberto. Técnico: Mano Menezes

Provável escalação do Corinthians: Cássio; Gil, Ramos, Raul Bicalho, Bruno Ferreira Melo; Du Queiroz, Cantillo, Gustavo Mantuan; Renato Augusto, Willian e Roger Guedes. Técnico: Vitor Pereira

Retrospecto de Internacional x Corinthians:

Internacional 2 x 2 Corinthians (Brasileirão)

Corinthians 1 x 1 Internacional (Brasileirão)

Internacional 0 x 0 Corinthians (Brasileirão)

Corinthians 1 x 0 Internacional (Brasileirão)

Confira como foi o último jogo entre os times no Brasileirão.