Onde vai passar o jogo do Atlético MG x Atlético GO hoje e horário? (14/5)

Pronto para buscar os três pontos neste sábado (14/05/2022), o Atlético Mineiro recebe o Atlético Goianiense a partir das 19h (Horário de Brasília), no Estádio Independência, em Belo Horizonte, pela sexta rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Confira onde vai passar o jogo do Atlético MG hoje ao vivo.

Onde vai passar o jogo do Atlético MG hoje ao vivo?

Onde vai passar o jogo do Atlético MG x Atlético GO hoje vai ser no Premiere, a partir das 19h, pelo horário de Brasília.

Neste sábado, o torcedor pode curtir os melhores lances do Brasileirão através do pay-per-view Premiere, disponível tanto de maneira online como pela TV através de operadoras por assinatura.

Para assistir na televisão, o torcedor deve obter o PPV em seu pacote de canais, ou seja, pagar o valor extra todo mês em sua fatura.

Já para assistir online, pode acessar o aplicativo do Premiere no celular, computador, tablet ou até mesmo no computador. No Globo Play, assinantes também tem acesso completo do pay-per-view.

Informações do jogo Atlético MG x Atlético GO hoje:

Data: 14/05/2022

Horário: 19h (Horário de Brasília)

Local: Estádio Independência, em Belo Horizonte, MG

Arbitragem: Anderson Daronco (FIFA)

Onde assistir: Premiere

Atlético MG e Atlético GO no Brasileirão

O Galo tropeçou no fim de semana diante do América Mineiro no clássico. As atuações do clube dentro de campo vem deixando a desejar, já que em 6º lugar com 8 pontos contabiliza duas vitórias, dois empates e uma derrota. O jogo deste sábado promete ser um grande divisor para o time mineiro alcançar de vez o G4.

Do outro lado, o Atlético Goianiense aparece em 19º lugar com 3 pontos, ou seja, sequer venceu no Brasileirão desta temporada até o momento, ocupando a zona de rebaixamento na penúltima posição. Mesmo fora de casa, o elenco deve entrar em campo com a força total do seu ataque para levar para Goiânia a primeira vitória.

Escalação do Atlético MG x Atlético GO:

Provável escalação do Atlético MG: Everson; Guga, Rever, Junior Alonso, Rubens; Zaracho, Jair, Allan, Nacho; Hulk e Ademir. Técnico: Antonio Mohamed

Provável escalação do Atlético GO: Ronaldo; Hayner; Wanderson, Ramon, Arthur; Marlon Freitas, Baralhas, Shaylon, Jorginho, Léo; Wellington Rato. Técnico: Umberto Louzer

Retrospectiva Atlético MG x Atlético GO:

Atlético Goianiense 2 x 1 Atlético Mineiro (Brasileirão)

Atlético Mineiro 4 x 1 Atlético Goianiense (Brasileirão)

Atlético Mineiro 3 x 1 Atlético Goianiense (Brasileirão)

Confira como foi um dos últimos jogos entre os times.