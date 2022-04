Onde assistir o jogo do Cruzeiro hoje e horário ao vivo (08/04)

Bahia e Cruzeiro se enfrentam nesta sexta-feira, a a partir das 21h30 (Horário de Brasília), pela primeira rodada do Brasileirão Série B em 2022, na Arena Fonte Nova, em Salvador. Confira todas as informações no texto a seguir e saiba onde assistir o jogo do Cruzeiro hoje.

Onde assistir o jogo do Cruzeiro hoje

Onde vai passar o jogo do Cruzeiro hoje vai ser no SporTV, a partir das 21h30, pelo horário de Brasília. A partida entre Bahia e Cruzeiro na Série B do Brasileirão também será transmitida no Premiere.

Com exclusividade, o canal do SporTV vai transmitir ao vivo o jogo da Série B do Brasileirão. Entretanto, a emissora só está disponível em operadoras de TV por assinatura.

Porém, para quem é assinante do GloboPlay, o canal está liberado tanto no site (www.globoplay.globo.com) como pelo aplicativo para Android e iOS.

O mesmo acontece no Premiere, pay-per-view da Rede Globo, que também vai transmitir a partida. O torcedor pode assistir através dos canais, disponíveis em operadoras por R$49,90 até R$89,90 ou no site e aplicativo.

Informações de onde vai passar jogo do Cruzeiro hoje

Data: 08/04/2022

Horário: 21h30 (horário de Brasília)

Local: Arena Fonte Nova, em Salvador, na Bahia

Onde assistir: SporTV e Premiere

Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)

Assistente 1: Éder Alexandre (SC)

Assistente 2: Henrique Neu Ribeiro (SC)

Quarto Árbitro: Eziquiel Sousa Costa (BA)

Árbitro de Vídeo: Heber Roberto Lopes (SC)

Provável escalação do Bahia e Cruzeiro

Escalação do Bahia: Danilo Fernandes, Jonathan, Didi, Luiz Otávio, Silva, Rezende, Patrick de Lucca, Marco Antônio, Lucas Mugni, Raí e Rodallega

Escalação do Cruzeiro: Rafael, Rômulo, Lucas Oliveira, Eduardo Brock, Rafael Santos, Willian Oliveira, Fernando, Pedro Castro, Waguininho, Vitor e Edu

No ano passado, o Bahia teve uma fase complicada na primeira divisão. Disputou até o fim, mas caiu para a divisão inferior na última rodada. Nesta temporada, também não avançou para as eliminatórias do Campeonato Baiano, assim como na Copa do Nordeste. Agora, vê no Brasileirão Série B a chance de se reerguer no futebol.

Enquanto isso, o Cruzeiro tem passado momentos difíceis na Série B. Este ano, porém, o clube fez uma boa campanha no Campeonato Mineiro ao disputar a final com o Galo. Jogando no Mineirão, o time acabou derrotado para o seu rival, mas mostrou um belíssimo futebol em campo. Agora, terá a oportunidade de garantir os primeiros três pontos e sair na frente pelo Brasileirão em busca do acesso.

Bahia x Cruzeiro últimos jogos

03/11/2019 – Cruzeiro 1 x 1 Bahia – Brasileirão Série A

20/07/2019 – Bahia 0 x 0 Cruzeiro – Brasileirão Série A

02/12/2018 – Bahia 0 x 0 Cruzeiro – Brasileirão Série A

Assista no vídeo como foi um dos últimos jogos entre os times.

Jogos da Série B do Brasileirão 2022

A temporada 2022 da Série B do Brasileirão vai começar nesta sexta-feira com a primeira rodada, com a bola rolando em três partidas. Com isso, os torcedores poderão assistir ao vivo cada um deles.

A primeira rodada se estende até o domingo, com apenas oito jogos entre as equipes. Isso porque dois jogos foram adiados para maio pela própria CBF.

Vasco, Bahia e Cruzeiro fazem a estreia hoje, buscando os três pontos.

Vasco x Vila Nova – 19h

Brusque x Guarani – 19h

Bahia x Cruzeiro – 21h30

Chapecoense x Ituano – 16h (Sábado, 09/04)

Ponte Preta x Grêmio – 16h30 (Sábado, 09/04)

Sport x Sampaio Corrêa – 18h30 (Sábado, 09/04)

Tombense x Operário – 21h (Sábado, 09/04)

Londrina x Náutico – 11h (Domingo, 10/04)

