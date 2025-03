Onde vai passar o jogo do Corinthians contra o Bahia no Brasileirão (30/3)

Bahia e Corinthians se enfrentam neste domingo, 30 de março, às 20h, pela primeira rodada do Brasileirão Série A em 2025, na Arena Fonte Nova. De em clima de comemoração pelo Paulistão, o jogo do Corinthians hoje vai ter transmissão ao vivo.

Qual canal vai passar o jogo do Corinthians hoje

O jogo do Corinthians será transmitido ao vivo pelo Premiere, pay-per-view da TV Globo. A plataforma é exclusiva para assinantes e está disponível em formato de canais através de operadoras por assinatura, ou no próprio site e aplicativo.

Para assistir online, basta acessar Canais Globo ou a página do GloboPlay e ver o canal da Globo de graça.

Bahia x Corinthians

Horário: 20h

Local: Arena Fonte Nova

Onde assistir: Premiere

Provável escalação

Sob o comando do técnico Ramón Díaz, o Corinthians estreia no Brasileirão 2025 neste domingo, diante do Bahia, jogando na casa do rival. O clube ganhou o Paulistão em cima do Palmeiras, após seis anos sem nenhum titulo.

O Timão deve escalar Hugo Souza (Matheus Donelli); Matheuzinho, André Ramalho, João Pedro Tchoca (Cacá) e Hugo; Ryan (Raniele), Charles (Alex Santana), Breno Bidon e Igor Coronado ; Romero e Talles Magno.

Já o Bahia de Rogério Ceni deve relecionar Marcos Felipe; Gabriel Xavier (Gilberto), Kanu, Ramos Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas e Everton Ribeiro; Ademir, Erick Pulga e Lucho Rodríguez.

