Onde vai passar o jogo do Corinthians e escalação de sábado (5/4)

O Timão recebe o Vasco na Neo Química Arena neste sábado, 5, em jogo válido pela 2ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo do Corinthians vai começar às 18h30 (de Brasília) e vai ter transmissão ao vivo.

Em qual canal assistir o jogo do Corinthians hoje?

A Prime Vídeo vai transmitir o jogo do Corinthians e Vasco no Brasileirão às 18h30, horário de Brasília. A TV Globo não exibirá o duelo.

O Prime Video é o serviço de streaming da Amazon que oferece milhares de filmes, séries e produções originais. Disponível em diversos dispositivos, a plataforma exige apenas uma assinatura do Amazon Prime.

Antes de mais nada, é preciso ter uma conta Amazon com assinatura ativa do serviço Prime. O plano custa R$ 14,90 por mês (ou R$ 119 por ano) e inclui, além do Prime Video, benefícios como frete grátis em produtos elegíveis e acesso ao Prime Music e Prime Reading.

1 – Acesse: www.amazon.com.br/prime

2 – Clique em “Teste grátis por 30 dias” (caso seja sua primeira vez)

3 – Faça login ou crie uma conta Amazon

4 – Cadastre um cartão de crédito válido

Confronto: Corinthians x Vasco

Data: 5 de abril de 2025

Horário: 18h30 (de Brasília)

Local: Neo Química Arena, São Paulo

Escalação para o jogo

O Timão deve escalar Matheus Donelli; Matheuzinho, Félix Torres (André Ramalho), Gustavo Henrique e Fabrizio Angileri; Raniele, Carrillo, José Martínez e Memphis; Romero (Igor Coronado) e Yuri Alberto.

A provável escalação do Vasco tem Léo Jardim, Paulo Henrique, João Victor, Mauricio Lemos, Lucas Piton; Hugo Moura, Paulinho, Coutinho, Nuno Moreira, Garré e Vegetti.

O Corinthians está em oitavo lugar na tabela e o Vasco em terceiro.

