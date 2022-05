Saiba onde vai passar o jogo do Corinthians hoje. Foto: Reprodução / Rodrigo Coca / Ag. Corinthians

RB Bragantino x Corinthians Buscando manter a liderança do Brasileirão neste começo de temporada, o Timão enfrenta o RB Bragantino neste domingo, 8 de maio, pela quinta rodada

Onde vai passar o jogo do Corinthians hoje contra o RB Bragantino

O Corinthians visita o RB Bragantino neste domingo, a partir das 18h (Horário de Brasília), sob o objetivo de se manter na liderança do Campeonato Brasileiro da Série A neste início de temporada. O confronto será realizado no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, pela quinta rodada. Confira a seguir onde vai passar o jogo do Corinthians hoje ao vivo.

Onde vai passar o jogo do Corinthians hoje? O Premiere é quem vai transmitir o jogo do Corinthians hoje pelo Brasileirão, a partir das 18h, no horário de Brasília.

Com exclusividade, o pay-per-view Premiere exibe as emoções do confronto neste domingo somente através das operadoras de TV por assinatura, disponíveis nas mais variadas opções do Brasil.

Para acompanhar, é necessário ser assinante. Entretanto, se você ainda não é membro, pode escolher o melhor pacote para o seu bolso através do site (www.premiere.globo.com) e curtir todos os lances ao vivo.

Assinantes GloboPlay também tem direito de acompanhar ao vivo.

Informações do jogo RB Bragantino x Corinthians hoje:

Data: 08/05/2022

Horário: 18h (Horário de Brasília)

Local: Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista

Arbitragem: Raphael Claus (FIFA)

Onde assistir: Premiere

RB Bragantino e Corinthians no Brasileirão

O elenco do RB Bragantino vem de empate diante do Vélez durante a semana pela Libertadores. Agora, concentra suas atenção para o Brasileirão, onde aparece em terceiro lugar com 8 pontos, ou seja, se vencer o Timão tem a oportunidade de assumir provisoriamente a liderança da competição. Neste momento, o time paulista coleciona duas vitórias e dois empates.

Do outro lado, o Corinthians se mantém na liderança com bons resultados. Ao todo, o Timão marcou três vitórias e apenas uma derrota em campo, contabilizando 9 pontos. Por esse motivo, o grupo de Vitor Pereira vai buscar os três pontos neste domingo mesmo fora de casa para permanecer na liderança.

Provável escalação do jogo do Corinthians hoje

O técnico português Vitor Pereira não poderá contar com Fágner, Luan e Paulinho, lesionados de acordo com o boletim médico emitido pelo clube.

Já o Bragantino não tem Luan, Emi, Natan e Gabriel, com Artur de volta.

Escalação do Corinthians: Cássio; Rafael, Raul Gustavo, Gil, Fábio Santos; Du Queiroz, Maycon, Renato Augusto, Willian; Roger Guedes e Jô. Técnico: Vitor Pereira

Escalação do RB Bragantino: Cleiton; Aderlan, Léo Ortiz, Renan, Ramon; Jadsom, Eric, Hyoran; Sorriso, Ytalo e Artur. Técnico: Mauricio Barbieri

Retrospecto de RB Bragantino x Corinthians

Corinthians 1 x 0 RB Bragantino (Campeonato Paulista)

RB Bragantino 2 x 2 Corinthians (Brasileirão)

Corinthians 1 x 2 RB Bragantino (Brasileirão)

Confira no vídeo a seguir como foi o último jogo entre os dois times.