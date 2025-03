Onde vai passar o jogo do Flamengo contra o Inter no Brasileirão (29/3)

Neste sábado, 29 de março, tem jogo do Flamengo contra o Internacional pela 1ª rodada do Brasileirão. A partida começa às 21h (de Brasília) e tem transmissão pela TV e internet. O duelo acontece no Maracanã.

Onde assistir o jogo do Flamengo hoje?

O jogo do Flamengo hoje, que tem como rival o Internacional, vai passar no Premiere, a partir das 21h horas. Nenhuma emissora de TV aberta vai exibir o jogo, nem mesmo A TV Globo ou SBT.

O Internacional tem Rochet; Aguirre, Vitão, Juninho e Bernabei; Fernando, Vitinho, Bruno Henrique e Wesley; Alan Patrick e Valencia.

Hoje, o Flamengo deve escalar Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alex Sandro, Pulgar, De la Cruz (Allan), Luiz Araújo; Plata (Matheus Gonçalves), Michael e Juninho (BH).

Davi de Oliveira Lacerda (ES) é o árbitro.

Jogos do Brasileirão 2025 neste sábado

Sábado, 29 de março (horários de Brasília).

São Paulo x Sport – 18h30 – Premiere

Cruzeiro x Mirassol – 18h30 – Prime Video

Juventude x Vitória – 18h30 – Premiere

Fortaleza x Fluminense – 18h30 – Premiere

Grêmio x Atlético-MG – 18h30 – Premiere

Flamengo x Inter – 21h – Sportv e Premiere

Acompanhe o Brasileirão no DCI.