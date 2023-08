3 formas de assistir hoje Flamengo x São Paulo no Brasileirão ao vivo - 13/08

Após a dolorosa eliminação nas oitavas de final da Libertadores, o Flamengo volta a jogar neste domingo, 13 de agosto, contra o São Paulo pela 19ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. No Maracanã, a bola rola às 18h30, horário de Brasília, com transmissão ao vivo para todo o país.

Onde vai passar o jogo do Flamengo ao vivo hoje

Para assistir a partida entre Flamengo e São Paulo é só ligar no Premiere, na TV paga, às 18h30, horário de Brasília, em qualquer lugar do território nacional. Quem tem o pacote 'Globoplay + Premiere' também pode acompanhar a disputa do Brasileirão.

O Maracanã, maior estádio do Brasil, será o palco do embate entre Flamengo e São Paulo, com capacidade para receber 78.838 torcedores. O Flamengo vem de uma dura eliminação na Libertadores enquanto o São Paulo confirmou o seu passaporte para as quartas de final da Sul-Americana.

O jogo também vai marcar o reencontro de Dorival Junior e o Rubro-Negro, demitido no fim do ano passado mesmo após as conquistas da Copa do Brasil e Libertadores.

ONDE ASSISTIR O JOGO DO FLAMENGO X SÃO PAULO HOJE:

TV aberta: nenhuma emissora da televisão aberta vai transmitir o confronto entre Flamengo e São Paulo neste domingo por conta do horário.

TV paga: o Premiere, pay-per-view de futebol em operadoras de TV por assinatura, é quem vai disponibilizar a cobertura ao vivo do embate no Brasileirão.

Online: além do Globoplay, também dá para ver também no aplicativo do Premiere, no celular ou no site pelo computador (www.premiere.globo.com).

Quem são os desfalques do Flamengo?

Erick Pulgar é o único desfalque do Flamengo neste momento. Sampaoli tem muito trabalho pela frente depois da dolorosa eliminação nas oitavas de final da Libertadores. O time carioca enfrentará o São Paulo neste domingo, pela rodada do Brasileirão, e a semifinal da Copa do Brasil no meio da semana, contra o Grêmio.

Uma característica do técnico Sampaoli é que ele faz questão de não repetir as escalações, contrariando o ditado ''em time que está ganhando não se mexe''. Na quinta-feira, contra o Olimpia, ele manteve Bruno Henrique, Gabigol e Arrascaeta, com Pedro no banco e Ayrton Lucas no banco.

Neste domingo é esperado que Sampaoli utilize um time misto, já que a partida contra o Grêmio no Maracanã vai ser na quarta-feira, pela Copa do Brasil.

Escalação do Flamengo hoje: Matheus Cunha; Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Ayrton Lucas; Allan, Gerson, Everton Ribeiro; Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol.

Qual é o valor da multa de Jorge Sampaoli?

A diretoria garantiu a permanência do treinador Jorge Sampaoli no Flamengo mesmo após a catastrófica eliminação nas oitavas de final da Libertadores, com a derrota para o Olimpia, no Defensores del Chaco, no Paraguai, na última quarta-feira.

De acordo com o jornalista Rodrigo Mattos, a diretoria pretende seguir com o trabalho do argentino até o final da temporada, com contrato válido até dezembro de 2024, sem a intenção de mudar de treinador no momento,. Mas quanto custaria para o profissional deixar o cargo?

O valor da multa rescisória de Sampaoli é de 3 milhões de euros, o mesmo que R$ 16 milhões, segundo a informação do portal Coluna do Fla. Isso significa que para o clube demitir o treinador ele terá que pagar esse valor, assim como Sampaoli mudar de time antes do fim de seu contrato.

