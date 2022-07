Onde vai passar o jogo do Galo hoje: transmissão e horário (17/07)

O torcedor quer saber onde vai passar o jogo do Galo hoje para não perder nenhum lance. Com a bola rolando neste domingo, 17 de julho, o Atlético enfrenta o Botafogo a partir das 18h (Horário de Brasília), no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro. A partida é válida pela décima sétima rodada do Brasileirão, com transmissão ao vivo.

Enquanto o Atlético tem a oportunidade de se aproximar da liderança, o Fogão quer alcançar a parte de cima da tabela em qualquer custo.

Onde vai passar o jogo do Galo hoje ao vivo

Onde vai passar o jogo do Galo hoje vai ser no Premiere e Globo Play, a partir das 18h (Horário de Brasília), diretamente do Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, pela rodada do Brasileirão neste domingo.

Sem transmissão pela televisão aberta, o torcedor só pode curtir o jogo através do Premiere, pay-per-view disponível em operadoras de TV por assinatura por valor extra na mensalidade.

Online, a opção de onde vai passar o jogo do Galo hoje vai ser no Globo Play, plataforma de streaming, através do celular, tablet, computador e smart TV.

Horário: 18h (Horário de Brasília)

Onde vai passar o jogo do Galo hoje: Premiere e Globo Play

Arbitragem: Raphael Claus (FIFA) / VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (VAR-FIFA)

Como chegam as equipes para o jogo de hoje?

O Botafogo ocupa a 10ª posição da tabela com 21 pontos, conquistados em seis vitórias, três empates e sete derrotas até aqui na temporada. A principal preocupação do elenco neste momento é o fato de ter sofrido vinte e um gols, enquanto marcou apenas dezessete dentro e fora de casa. Na última rodada, perdeu para o Cuiabá por 2 a 0.

No meio da semana, o Botafogo foi eliminado da Copa do Brasil nas quartas de final para o América MG.

Do outro lado, o Atlético Mineiro segue na parte de cima do Brasileirão, em 5º lugar, com 28 pontos ao vencer sete vitórias, sete empates e dois jogos perdidos apenas. Na última rodada o grupo de Antonio Mohamed empatou com o São Paulo sem gols, seguindo na mesma posição da tabela.

Já no meio da semana, foi eliminado pelo Flamengo na Copa do Brasil de virada.

Últimos jogos Botafogo x Atlético MG

Atlético MG 2 x 1 Botafogo – 25/11/2020 – Brasileirão

Botafogo 2 x 1 Atlético MG – 19/08/2020 – Brasileirão

Atlético MG 2 x 0 Botafogo – 04/12/2019 – Brasileirão

Jogos da rodada do Brasileirão 2022

A décima sétima rodada do Brasileirão apresenta dez jogos neste fim de semana, com abertura no sábado, 16 de julho, seguindo até a segunda-feira, no dia 18.

Todas as vinte equipes entram em campo, com destaque para o duelo entre Fluminense e São Paulo e no encerramento da rodada Palmeiras e Cuiabá.

Lembrando que, em pontos corridos, as equipes jogam por 38 rodadas, onde o primeiro colocado é proclamado o campeão e os quatro últimos são rebaixados.

Jogos da rodada do Brasileirão hoje – onde vai passar o jogo do Galo hoje

Athletico PR 0 x 0 Internacional

Flamengo x Coritiba

Avaí x Santos

Ceará x Corinthians

Juventude x Goiás – Domingo, 17/07 às 11h

São Paulo x Fluminense – Domingo, 17/07 às 16h

Botafogo x Atlético MG – Domingo, 17/07 às 18h

Atlético GO x Fortaleza – Domingo, 17/07 às 18h

América MG x RB Bragantino – Domingo, 17/07 às 19h

Palmeiras x Cuiabá – Segunda-feira, 18/07 às 20h

