Onde vai passar os jogos do Brasileirão hoje AO VIVO e horário (10/11)

A quarta-feira, 10 de novembro de 2021, será agitada no futebol nacional. Serão 11 jogos entre partidas do Campeonato Brasileiro da Série A e B 2021. Em reta final de competição, cada duelo é uma final para os clubes. Saiba então quais os jogos do Brasileirão hoje e onde acompanha-los em tempo real.

Quais os jogos do Brasileirão hoje, 10/11 ?

O Brasileiro segue eletrizante na reta final, com disputa pelo título, vagas para os torneios internacionais e brigas para sair da zona do rebaixamento. Nesta quarta-feira, 10, serão sete partidas válidas pela primeira divisão e mais quatro pela segundona. Todas terão transmissão ao vivo, seja na TV fechada, aberta ou no streaming.

Brasileirão Série A 2021

O Brasileirão da Séria A realiza nesta quarta-feira, 10, sete confrontos válidos pela 31ª rodada da competição. Athletico PR x Ceará abrem os jogos de hoje da competição, que terá às 19 horas, Atlético-MG x Corinthians e Santos x RB Bragantino. Já às 20h30, Palmeiras x Atlético-GO fazem o único duelo deste horário.

No horário nobre das 21h30, serão três jogos do Brasileirão hoje com transmissão da TV aberta para diferentes regiões. O duelo entre Fortaleza x São Paulo passa para (SP, CE, TO, MT, MS, AL), enquanto Sport x América-MG fica para os estados de MG e PE. Por fim, Juventude x Internacional fazem o duelo gaúcho para o RS.

Athletico-PR x Ceará – 18h30 – TNT (Menos PR), PPV do Furacão e HBO MAX

Atlético-MG x Corinthians – 19h – SporTV (Menos MG) e Premiere

Santos x RB Bragantino – 19h – Premiere

Palmeiras x Atlético-GO – 20h30 – Premiere

Fortaleza x São Paulo – 21h30 – Globo (SP, CE, TO, MT, MS, AL) e Premiere

Sport x América-MG – 21h30 – Globo (PE/MG) e Premiere

Juventude x Internacional – 21h30 – Globo (RS) e Premiere

Brasileirão Série B

No Campeonato Brasileiro da Série B 2021, quatro partidas dão sequência à 35ª rodada de jogos do Brasileirão hoje. Às 19h, o rebaixado Brasil de Pelotas recebe o Guarani. Já às 21h30, três confrontos ocorrem: Goiás x Coritiba, Vasco x Vitória e, por fim, CRB x Londrina.

Brasil de Pelotas x Guarani – 19h -SporTV 2 e Premiere

Goiás x Coritiba – 21h30 – Globo (GO/PR), SporTV 2 e Premiere

Vasco x Vitória – 21h30 – Globo e SporTV

CRB x Londrina – 21h30 – SporTV 3 e Premiere

Onde assistir aos jogos de hoje no Brasileirão?

Os canais SporTV, Premiere e a Rede Globo são os responsáveis por transmitir ao público os jogos do Brasileirão hoje ao vivo. Saiba então como e onde assistir através deles.

SportTV

O canal da Rede Globo está disponível apenas em operadoras por assinatura. Dessa maneira, para ter acesso, você deve entrar em contato com a empresa e escolher o melhor pacote que lhe interessa.

Por fim, você pode acompanhar o canal ao vivo tanto pela televisão quanto pelos aplicativos do SporTV, GloboPlay ou também GloboSat.

Premiere

O serviço pay-per-view da Rede Globo disponibiliza uma variada de opções de canais com jogos de futebol tanto para a Série A como a B. Entretanto, para ter acesso, você deve escolher o tipo de plano que melhor lhe interessa e assinar.

Através do site oficial (www.premiere.globo.com), o Premiere disponibiliza as diferentes opções de assinatura. Além disso, você pode assistir através da televisão ou pelo aplicativo, disponível na loja do Android e iOS.

