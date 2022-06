Jogo do São Paulo e Palmeiras: horário e onde passar (20/06)

Quer saber onde vai passar o Jogo do São Paulo e Palmeiras hoje? Confira o texto e saiba todos os detalhes. As equipes vão disputar o clássico paulista nesta segunda-feira, 20 de junho, pelo encerramento da décima terceira rodada do Brasileirão no Estádio do Morumbi. A partir das 20h (Horário de Brasília), a bola vai rolar entre um dos jogos mais aguardados da rodada. Confira onde assistir e todas as informações a seguir.

A derrota para o Botafogo na última rodada quebrou a sequência de nove jogos de invencibilidade do tricolor paulista no Brasileirão. Porém, o grupo de Rogério Ceni ainda mantém viva a oportunidade de brigar pela liderança. Em 7º lugar, aparece com 18 pontos.

Já o Palmeiras é o atual líder da competição com 25 pontos. Com o triunfo do Corinthians ontem, o elenco alviverde precisa dos três pontos nesta segunda para se manter na posição e abrir vantagem na tabela. Sob o comando de Abel Ferreira, o time não perde há onze jogos do Brasileirão.

Onde vai passar o jogo do São Paulo e Palmeiras

O Jogo do São Paulo e Palmeiras hoje vai ser exibido no Premiere. O canal está disponível apenas em operadoras de TV por assinatura, o pay-per-view transmite todas as emoções do clássico paulista nesta segunda-feira para todos os estados do Brasil.

O Premiere é um pacote de canais de futebol transmitidos somente na TV paga, disponível por valor extra na mensalidade do usuário. Por isso, se você quer adquirir deve entrar em contato com a sua operadora.

Outra maneira de assistir o Jogo do São Paulo e Palmeiras é online através do aplicativo do Premiere, ou até mesmo no Globo Play, seja pelo celular, tablet, computador ou smart TV.

Data: 20/06/2022

Horário: 20h (Horário de Brasília)

Local: Estádio do Morumbi

Arbitragem: Anderson Daronco (FIFA) / VAR: Rafael Traci

Onde vai passar São Paulo x Palmeiras: Premiere

Provável escalação do Jogo do São Paulo e Palmeiras

Escalação do São Paulo: Jandrei; Pablo Maia, Miranda, Léo Pele, Reinaldo; Patrick, Rodrigo Nestor, Gabriel Neves, Igor Vinicius; Luciano e Calleri. Gabriel Sara e Nikão são os desfalques do tricolor paulista. Técnico: Rogério Ceni.

Escalação do Palmeiras: Weverton; Gustavo Gómez, Murilo, Mayke, Piquerez; Danilo, Gabriel Menino, Gustavo Scarpa; Dudu, Gabriel Veron e Rony. Zé Rafael cumpre suspensão, enquanto Jaílson e Raphael Veiga seguem lesionados e em trabalho de recuperação. Técnico: Abel Ferreira.

Quantas rodadas tem o Brasileirão 2022?

O Campeonato Brasileiro da Série A tem 38 rodadas de competição entre as equipes.

Separado em turno e returno, cada time se enfrenta duas vezes na temporada. Primeiro na casa de um e, depois, na casa do oponente, onde o calendário é definido pela própria CBF.

Em 2022, o início do returno está marcado para começar a partir de 30 de julho. Lembrando que os quatro primeiros vão para a Libertadores, enquanto o 5º e o 6º disputam a pré Libertadores. Já os quatro últimos são rebaixados para a segunda divisão.

+ Limite de substituições no futebol: como é a nova regra de 2022

– Acompanhe as notícias do portal DCI através do Google News.