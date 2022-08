Palmeiras x Goiás onde vai passar ao vivo no Brasileirão (07/08/22)

Equipes disputam a rodada do Brasileirão no domingo, 7 de agosto, com transmissão ao vivo

Para não perder nenhum lance, o torcedor quer saber sobre o jogo do Palmeiras x Goiás onde vai passar, os horários e as principais novidades pela 21ª rodada do Brasileirão. A partida está marcada para domingo, 7 de agosto, no Allianz Parque, na capital paulista, a partir das 16h (Horário de Brasília). Confira todas as informações do jogo.

Palmeiras x Goiás onde vai passar ao vivo?

O jogo do Palmeiras e Goiás vai passar na Globo e Premiere, a partir das 16h (Horário de Brasília).

Diretamente do Allianz Parque, em São Paulo, o canal da Globo vai transmitir todas as emoções do embate no Brasileirão. A emissora exibe o confronto para os estados de SP, PE, MG, PA, MA, CE, PB, AL, BA, PR, SC, RS e DF com narração de Cléber Machado e comentários de Caio Ribeiro, Ricardinho e Paulo César de Oliveira.

Outra opção é o Premiere, disponível somente em operadoras de TV por assinatura. Odinei Ribeiro narra a partida, com comentários de Richarlyson e Maurício Noriega.

Online, o torcedor deve sintonizar o streaming Globo Play.

Horário: 16h (Horário de Brasília)

Palmeiras x Goiás onde vai passar: Globo (SP, PE, MG, PA, MA, CE, PB, AL, BA, PR, SC, RS e DF), Premiere e Globo Play

Local: Allianz Parque, em São Paulo

Novidades na escalação do Palmeiras

A novidade no elenco do Palmeiras para o domingo é que Rony deve estar de volta, segundo informações do portal GE.

O atacante estava machucado e por isso ficou fora do time principal enquanto se recuperava no departamento médico do clube. Rony deve estar o lado de Dudu e Scarpa. No entanto, Murilo, Marcos Rocha e Piquerez estão fora por suspensão.

Também é necessário relembrar que o Palmeiras vai jogar a partida de volta pela Libertadores na semana que vem, contra o Atlético Mineiro. Por isso, o técnico Abel Ferreira deve poupar jogadores para a decisão das quartas de final, na quarta-feira, 10 de agosto às 21h30, horário de Brasília.

Presidente Bolsonaro vai acompanhar Palmeiras no Allianz Parque

Para o confronto entre Palmeiras e Goiás neste domingo, o Presidente Jair Bolsonaro confirmou para a Diretoria do clube alviverde que estará presente no Allianz Parque para acompanhar de perto a partida, segundo informou o portal Terra.

Bolsonaro deve assistirá ao jogo em um dos camarotes do estádio. Mesmo acostumado a vestir camisas de outros times, como Flamengo e Santos, o Presidente da República confirmou a presença para este domingo. Na agenda disponível no site oficial, o compromisso não consta.

Em 2018, quando o Verdão venceu o Brasileirão, Bolsonaro estava presente no campo para erguer a taça com o clube e entregar as medalhas aos jogadores.

Parabéns ao @Palmeiras pelo título brasileiro. O futebol é muito mais que torcer para um time, é um estado de espírito totalmente identificado com o brasileiro. É sempre bacana fazer parte desta festa! Um abraço a todos e obrigado pelo carinho! pic.twitter.com/zxkZpE49Zk — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) December 2, 2018

