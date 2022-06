Ponte Preta x Sampaio Corrêa: onde assistir ao vivo e horário (23/06)

Enquanto os anfitriões buscam escapar da degola, os visitantes podem se aproximar do G4 da competição

Nesta quinta-feira (22/06), onde assistir Ponte Preta x Sampaio Corrêa vai ser na TV e online, disponível somente aos assinantes da plataforma. As equipes se enfrentam pela décima quarta rodada da Série B do Brasileirão no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, a partir das 21h30 (horário de Brasília).

A Ponte foi derrotada pelo Cruzeiro em 2×0 no fim de semana, enquanto o Sampaio perdeu para o Grêmio também por 2×0 fora de casa.

Onde assistir Ponte Preta x Sampaio Corrêa hoje ao vivo?

O jogo da Ponte Preta x Sampaio Corrêa hoje tem transmissão ao vivo do Premiere, pay-per-view, a partir das 21h30 (Horário de Brasília).

A plataforma está disponível para celular, computador, smart TV ou até mesmo tablet.

Horário: 21h30 (Horário de Brasília)

Onde vai ser: Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas

Onde assistir Ponte Preta x Sampaio Corrêa: Premiere

Arbitragem: Diego Pombo Lopez

VAR: Igor Junio Benevenuto (FIFA)

Saiba onde assistir ao Draft da NBA 2022

Como estão Ponte Preta e Sampaio Corrêa na temporada?

Sem vencer por duas rodadas e na zona de rebaixamento, a Ponte Preta está em uma situação muito complicada na Série B. Em 19º lugar com 12 pontos, a Macaca venceu três jogos, empatou três e perdeu sete até aqui, com apenas 8 gols marcados. O elenco paulista não disputa outras competições na temporada. Na Copa do Brasil foi derrotado por 1 x 0 pelo FC Cascavel na primeira fase.

O goleiro Caíque França, expulso na última rodada, não estará disponível para o jogo desta quinta-feira. O substituto pode ser Ygor ou Wallisson Luiz.

Já Ramon Carvalho está lesionado e por isso é desfalque ao técnico Hélio dos Anjos.

Provável Ponte Preta: Ygor (Wallisson); Artur, Fabrício, Fabio Sanches, Douglas Mendes, Igor; Leonardo, Ramon, Fraga; Fessin e Lucca.

Já o Sampaio Corrêa aparece na 11ª posição com 15 pontos, ou seja, venceu quatro partidas, empatou três e perdeu seis dentro e fora de casa. Por essa razão o elenco maranhense busca os três pontos na abertura da rodada nesta quinta-feira para alcançar a parte de cima da tabela.

Na Copa do Brasil venceu o Operário VG na primeira fase, mas perdeu para a Portuguesa do RJ na segunda.

O técnico Leo Condé ainda não pode contar com Pimentinha, Soares, João Victor e Andrey, já que todos estão em recuperação no departamento médico.

Provável Sampaio Corrêa: Luiz Daniel; Lucas Hipólito, Nilson, Allan Godói, Mauricio Silva; Matheus da Silva Duarte, André, Eloir Silva Moreira, Leandro Ferreira; Ygor Catatau e Gabriel Poveda.

Jogos da rodada da Série B do Brasileirão

Nove partidas vão acontecer pela décima quarta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O duelo entre Ituano e Cruzeiro foi remarcado para terça-feira, 5 de julho, por conta da Copa do Brasil.

Dezoito equipes entram em campo até domingo. Todos eles possuem transmissão ao vivo tanto pela televisão como online, através dos aplicativos e pay-per-view

Dessa maneira, confira todos os jogos de hoje e também da rodada no Brasileirão.

Chapecoense 1 x 2 CRB

CSA x Grêmio – 21h30 – Premiere

Ponte Preta x Sampaio Corrêa – 21h30 – Premiere

Vasco x Operário – Sexta-feira, 24/06 às 19h

Londrina x Guarani – Sexta-feira, 24/06 às 19h

Criciúma x Vila Nova – Sábado, 25/06 às 11h

Bahia x Novorizontino – Sábado, 25/06 às 16h

Sport x Brusque – Sábado, 25/06 às 19h

Tombense x Náutico – Domingo, 26/06 às 11h