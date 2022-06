Próspera x Azuriz: onde assistir e horário hoje – 20/06

Nesta segunda-feira, 20 de junho, as equipes de Próspera x Azuriz se enfrentam a partir das 15h (Horário de Brasília), no Estádio da Montanha, em Nova Veneza. Pela décima rodada da Série D do Brasileirão, não perca onde assistir e todas as informações do confronto de hoje.

Onde assistir Próspera x Azuriz hoje

O jogo entre Próspera x Azuriz hoje vai passar ao vivo no serviço de streaming InStat TV. Disponível somente online, o confronto da Série D do Brasileirão não vai passar na televisão. Isso significa que apenas assinantes do serviço podem encontrar as imagens da transmissão nesta segunda-feira.

O InStat TV está disponível pelo site (instat.tv) por diferentes valores. Basta acessar o portal ou então a plataforma de aplicativo pelo celular, tablet ou computador e escolher o pacote que deseja.

Data: 20/06/2022

Horário: 15h (Horário de Brasília)

Local: Estádio da Montanha, em Nova Veneza

Arbitragem: Bruno Mota Correia

Próspera e Azuriz na Série D do Brasileirão

Lanterna do grupo H na Série D com 5 pontos, o time anfitrião venceu apenas uma partida até aqui. Por isso, o confronto desta segunda-feira serve como uma grande oportunidade de retomar o bom desempenho na temporada e, quem sabe, brigar por uma vaga na próxima fase.

Do outro lado, o Azuriz vem na primeira posição do grupo com 18 pontos, ou seja, tem cinco vitórias, três empates e uma derrota em toda a temporada da competição. Porém, empatado com o FC Cascavel, tentará os três pontos nesta segunda para se manter com a vantagem com relação ao rival paranaense.

O elenco do Azuriz é o grande favorito no jogo desta segunda-feira, entre a décima rodada da Série D do Campeonato Brasileiro, a quarta divisão do futebol no país.

Mesmo fora de casa, os visitantes tem o melhor desempenho dentro do grupo na primeira fase e, por isso, deverá sair de campo com os três pontos ao seu lado.

O elenco promete dar muito trabalho ao Próspera, que deve ficar se segurando para que o placar não seja elástico.

Escalação do Próspera: Gianluca; Rafa, Miguel, Gullithi, Danilo; Vinicio, Massari, Galiardo, Danielzinho; Matheus e Sebastian. Técnico: Ramón Pacheco Fraga

Escalação do Azuriz: Caio; Yuri Mamute, Natan, Igor, Matheus; Rone, Wellisson, Fabio; Salazar, Jamerson e Fornari. Técnico: Fabiano Daitx

Classificação da Série D do Brasileirão 2022

Pelo grupo H da Série D do Campeonato Brasileiro, oito equipes do sul do Brasil disputam a primeira fase da temporada no futebol.

Azuriz e FC Cascavel estão empatados na liderança, enquanto o primeiro tem a vantagem no saldo de gols. Já o Próspera, que entra em campo hoje, é o lanterna da tabela do grupo.

Lembrando que apenas quatro sobem para a terceira divisão do Campeonato Brasileiro no ano que vem.

1 Azuriz – 18 pontos

2 FC Cascavel – 18 pontos

3 Caxias – 17 pontos

4 Aimoré – 17 pontos

5 São Luiz – 13 pontos

6 Marcilio Duas – 11 pontos

7 Juventus – 7 pontos

8 Próspera – 5 pontos

