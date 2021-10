Quais jogos faltam para o Grêmio no Brasileirão 2021?

Faltam exatas 10 rodadas para acabar o Campeonato Brasileiro Série A em 2021. Enquanto isso, o Grêmio corre contra o tempo para escapar do rebaixamento. Até o momento são 26 pontos em 26 partidas na temporada com sete vitórias, cinco empates e catorze derrotas, com torcedores fazendo as contas sobre os jogos que faltam para o Grêmio na reta final.

Quantos jogos faltam para o Grêmio no Brasileirão?

O Grêmio tem dez rodadas para lutar contra o provável rebaixamento. Até a 28ª fase, venceu sete jogos enquanto perdeu catorze e empatou outros cinco, marcando 26 pontos. Em campo o elenco deixou a desejar com um futebol abaixo da média, motivo que explica porque está na parte de baixo da tabela do Brasileirão.

Mesmo com o mal desempenho, o Grêmio não é o time com a maior probabilidade de cair para a segunda divisão. De acordo com o estudo do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o elenco gaúcho tem 64.5% de chances, o que é ruim, mas não impossível de se escapar.

Ocupando o Z-4, o Grêmio precisa somar pontos de qualquer maneira. Confira todos os jogos que faltam nesta reta final de temporada.

Grêmio x Palmeiras

Domingo, 31/10 às 16h pela 29ª rodada na Arena do Grêmio

Internacional x Grêmio

Sábado, 06/11 às 19h pela 30ª rodada no Estádio Beira Rio

Grêmio x Fluminense

Terça-feira, 09/11 às 21h30 pela 31ª rodada na Arena do Grêmio

América-MG x Grêmio

Sábado, 13/11 às 18h30 pela 32ª rodada no Estádio Independência

Grêmio x RB Bragantino

Terça-feira, 16/11 às 18h30 pela 33ª rodada na Arena do Grêmio

Chapecoense x Grêmio

Sábado, 20/11 às 19h pela 34ª rodada na Arena do Grêmio

Grêmio x São Paulo

Sem data e horário definidos pela 35ª rodada

Bahia x Grêmio

Sem data e horário definidos pela 36ª rodada

Corinthians x Grêmio

Sem data e horário definidos pela 37ª rodada

Grêmio x Atlético-MG

Sem data e horário definidos pela 38ª rodada

Jogos atrasados do Grêmio no Brasileirão

O Grêmio tem dois jogos atrasados para cumprir. Na próxima quarta-feira, 03 de novembro, visita o Atlético-MG em Minas Gerais pela 19ª rodada, enquanto o confronto contra o Flamengo válido pela 2ª rodada será agendado pela CBF.

Grêmio x Flamengo – 2ª rodada sem data marcada

– 2ª rodada sem data marcada Atlético-MG x Grêmio – Quarta-feira, 03/11 às 21h pela 19ª rodada

Quais são os desfalques do Grêmio no Brasileirão 2021?

Pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Grêmio recebe o Palmeiras no domingo, 31/10, a partir das 16h (horário de Brasília), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. Além de ganhar, precisa torcer por tropeços de adversários como Juventude, Santos, Sport e Bahia, que também lutam para escapar do rebaixamento.

O técnico Vagner Mancini não poderá contar com Paulo Miranda, já que recebeu o cartão vermelho na última rodada, além de Borja, Ferreira, Luiz Fernando e Rafinha, também suspensos pelo fator terceiro cartão amarelo. Já Pedro Geromal, defensor importante para o elenco, pode estar de volta.

