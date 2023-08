Clube trava uma batalha para se afastar da zona de rebaixamento e alcançar as vagas para a Libertadores do ano que vem

Quais são os jogos atrasados do Corinthians no Brasileirão 2023

A temporada do Corinthians não tem sido fáciL, pois já passaram quatro técnicos diferentes, enquanto a expectativa e a pressão por títulos que vem das arquibancadas só aumenta. Saiba quais são os jogos atrasados do alvinegro no Brasileirão e como está a situação do time.

Quantos jogos atrasados o Corinthians tem no Brasileirão?

O Corinthians tem uma partida atrasada e 17 disputadas até aqui no Campeonato Brasileiro da Série A. O número é inferior ao de outras equipes, com 18 rodadas prestes a fechar o primeiro turno nas próximas semanas.

O jogo atrasado do Corinthians no Brasileirão é contra o Grêmio, válido pela 15ª rodada do Brasileirão, na Neo Química Arena, em São Paulo. Até o momento, a CBF ainda não definiu a nova data para o confronto entre o alvinegro e o elenco gaúcho.

O principal motivo do adiamento foi porque o alvinegro disputou a segunda fase da Sul-Americana no meio da semana e, por isso, a CBF precisou remarcar Corinthians x América Mineiro, pela Copa do Brasil, para o sábado, 15 de julho, data em que seria disputada a partida contra o Grêmio.

O Campeonato Brasileiro da Série A é disputado em pontos corridos entre 38 rodadas desde 2003, dividido entre o primeiro e o segundo turno com dezenove rodadas cada. O primeiro lugar fatura o título brasileiro enquanto os quatro últimos são rebaixados para a segunda divisão.

Corinthians x Grêmio - primeiro turno do Brasileirão 2023

Data: indefinida

Rodada: 15

Horário: indefinida

Local: Neo Química Arena, em São Paulo

Como está o Corinthians no Brasileirão?

O Corinthians ocupa a 14ª posição da classificação do Campeonato Brasileiro da Série A com 20 pontos somados em cinco vitórias, cinco empates e sete derrotas em 17 rodadas.

O grupo estreou no Brasileirão em 16 de abril, domingo, com vitória por 2 x 1 contra o Cruzeiro, na Neo Química Arena, com gols de Roger Guedes e Matheus Araújo, com desconto de Lucas Oliveira no segundo tempo. Depois de um início ruim, o Timão escapou da zona de rebaixamento mas ainda briga rodada por rodada para se afastar da degola.

No início da rodada 19, o elenco tem quatro rodadas sem perder sob o comando de Vanderlei Luxemburgo, o quarto comandante na temporada. O clube paulista também disputa a semifinal da Copa do Brasil contra o São Paulo e as oitavas de final na Sul-Americana.

Quando o Corinthians conquistou o Brasileirão pela última vez?

O último título brasileiro do Corinthians foi em 2017 sob o comando de Fábio Carille. Após 38 rodadas, o alvinegro terminou em primeiro lugar com 72 pontos, somados em 21 vitórias, nove empates e oito derrotas na temporada, com diferença de nove pontos para o Palmeiras, segundo lugar.

O Corinthians estreou com empate em 1-1 contra a Chapencoense em 13 de maio, na Arena Corinthians, mas garantiu seis vitórias consecutivas para assumir a ponta da classificação. Grêmio, Palmeiras e Santos foram os principais adversários na briga pela taça, a sétima da história paulista.

No primeiro turno o clube não perdeu nenhuma partida, com 19 jogos de invencibilidade.

