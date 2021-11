Jogos de hoje Brasileirão: horários e onde assistir no domingo (7/11)

Encerrando o fim de semana, o domingo (07/11) apresenta uma agenda cheia com confrontos do Campeonato Brasileiro entre as três principais divisões em disputas acirradas. Dessa maneira, saiba quais são os jogos de hoje no Brasileirão para assistir ao vivo pela TV.

Confira todos os jogos de hoje do Brasileirão ao vivo

Hoje, domingo em 07 de novembro de 2021, jogos das divisões Série A, B e C vão acontecer pelo Campeonato Brasileiro, prometendo movimentar completamente a tabela pela reta final da temporada, o que pode alterar o rumo de diferentes equipes na parte de cima e baixo.

Confira todos os jogos no Brasileirão hoje e saiba como assistir ao vivo.

Série A

Pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A, quatro confrontos serão realizados tanto no período da tarde como pela noite. O atual líder Atlético-MG entra em campo contra o América em clássico mineiro, enquanto outro clássico acontece em São Paulo.

Bragantino x Athletico-PR – 16h (Sem transmissão)

Atlético-MG x América-MG – 16h (Globo MG, SporTV Menos MG e Premiere)

Santos x Palmeiras – 16h (Globo, TNT Menos SP, HBO Max e Premiere)

Bahia x São Paulo – 18h15 (Premiere)

Ceará x Cuiabá – 20h30 (Premiere)

Série B

Já pela segunda divisão do futebol brasileiro, a reta final vai se aproximando e os resultados em campo vão afunilando as equipes cada vez mais na tabela. Quatro jogos encerram a 34ª rodada da Série B, faltando apenas quatro rodadas para acabar o ano.

Vasco x Botafogo – 16h (Globo RJ, ES, SC, BA, SE, PB, RN, PI, MA, AM, RO, RR, AP, AC, SporTV 2 e Premiere)

Vila Nova x Guarani – 18h15 (SporTV 3 e Premiere)

Sampaio Corrêa x Brasil de Pelotas – 18h15 (Premiere)

Ponte Preta x CRB – 20h30 (SporTV 3 e Premiere)

Série C

Por fim, a terceira divisão apresenta dois jogos finais da segunda fase entre as equipes que buscam o acesso para a segunda divisão. De olho na tabela, mais dois poderão subir no ano que vem.

Novorizontino x Manaus – 16h (DAZN)

Tombense x Ypiranga – 16h (DAZN)

Como assistir aos jogos de hoje no Brasileirão?

Os canais SporTV, Premiere, e os serviços de streaming DAZN e Eleven Sports são os responsáveis por transmitir ao público os jogos das quatro divisões ao vivo. Saiba como e onde assistir através deles.

SportTV

O canal da Rede Globo está disponível apenas em operadoras por assinatura. Dessa maneira, para ter acesso, você deve entrar em contato com a empresa e escolher o melhor pacote que lhe interessa.

Por fim, você pode acompanhar o canal ao vivo tanto pela televisão quanto pelos aplicativos do SporTV, GloboPlay ou também GloboSat.

SKY – 39 / 439

– 39 / 439 OI – 39

– 39 VIVO – 39 / 339 / 819 / 539

– 39 / 339 / 819 / 539 CLARO TV – 39 / 539

– 39 / 539 DIRECT TV – 2135

Premiere

O serviço de streaming da Rede Globo disponibiliza uma variada de opções de canais com jogos de futebol tanto para a Série A como a B. Entretanto, para ter acesso, você deve escolher o tipo de plano que melhor lhe interessa e assinar por assinatura.

Através do site oficial (www.premiere.globo.com), o Premiere disponibiliza as diferentes opções de assinatura. Além disso, você pode assistir através da televisão ou pelo aplicativo do Premiere, disponível na loja do Android e iOS.

DAZN

Por fim, se você tem o interesse de acompanhar os jogos da Série C de perto, deve assinar o serviço de streaming DAZN, por assinatura, e escolher qual é o melhor pacote de valores para o seu bolso. Você deve acessar o serviço através do site oficial (www.dazn.com) ou até mesmo pelo aplicativo disponível na loja iOS ou Android.

