Quais são todos os jogos do Brasileirão hoje, segunda-feira (01/11)

Abrindo o mês de novembro, três confrontos serão realizados nesta segunda-feira, 01/11, entre duas divisões do Campeonato Brasileiro na temporada 2021. Acompanhe os embates na tabela e a busca para escapar do rebaixamento e saiba quais são os jogos de hoje no Brasileirão para assistir ao vivo pela TV.

Tem jogos do Brasileirão hoje?

Hoje, segunda-feira em 01 de novembro de 2021, duas divisões do Campeonato Brasileiro trazem jogos. Cada um dos resultados prometem bagunçar ainda mais a tabela de classificação no trajeto até a parte de cima e bom futebol.

Série A

Dois jogos serão realizados nesta segunda-feira pela primeira divisão do Brasileirão. Fechando a 29ª rodada, o Cuiabá recebe o paulista Bragantino para conquistar posições melhores na tabela.

Enquanto isso, o Corinthians recebe a Chape buscando a vaga na Libertadores.

Cuiabá x RB Bragantino – 20h (SporTV Menos MT e Premiere)

Corinthians x Chapecoense – 21h30 (Premiere)

Série B

Abrindo a 33ª rodada da Série B do Brasileirão, o Cruzeiro recebe o Vila Nova a partir das 19h (horário de Brasília) no Estádio Independência, em Belo Horizonte, mais conhecido por ser a casa do América.

O time mineiro não tem mais chances de voltar para a elite, enquanto o elenco de Goiânia está em 10º com 42 pontos buscando a parte de cima da classificação.

Cruzeiro x Vila Nova – 19 h (Premiere)

Como assistir aos jogos de hoje no Brasileirão?

Os canais SporTV e Premiere são os responsáveis por transmitir ao público os jogos das duas divisões ao vivo nesta segunda-feira. Saiba como e onde assistir através deles.

SportTV

O canal da Rede Globo está disponível apenas em operadoras por assinatura. Dessa maneira, para ter acesso, você deve entrar em contato com a empresa e escolher o melhor pacote que lhe interessa.

Por fim, você pode acompanhar o canal ao vivo tanto pela televisão quanto pelos aplicativos do SporTV, GloboPlay ou também GloboSat.

SKY – 39 / 439

– 39 / 439 OI – 39

– 39 VIVO – 39 / 339 / 819 / 539

– 39 / 339 / 819 / 539 CLARO TV – 39 / 539

– 39 / 539 DIRECT TV – 2135

Premiere

O serviço de streaming da Rede Globo disponibiliza uma variada de opções de canais com jogos de futebol tanto para a Série A como a B. Entretanto, para ter acesso, você deve escolher o tipo de plano que melhor lhe interessa e assinar por assinatura.

Através do site oficial (www.premiere.globo.com), o Premiere disponibiliza as diferentes opções de assinatura. Além disso, você pode assistir através da televisão ou pelo aplicativo do Premiere, disponível na loja do Android e iOS.