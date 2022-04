Qual canal vai passar Chapecoense x Vasco ao vivo hoje e horário (22/04)

Pela terceira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, a Chapecoense enfrenta o Vasco na Arena Condá, em Chapecó, a partir das 21h30 (Horário de Brasília) nesta sexta-feira. Pelo início da temporada, saiba em qual canal vai passar Chapecoense x Vasco ao vivo para não perder nenhum lance.

Para a Chapecoense, o time comandado por Gilson Kleina busca vencer a partida para assumir a liderança da competição, vindo de vitória em cima do Grêmio. Do lado do Vasco, o elenco do técnico Zé Ricardo quer o primeiro triunfo para chegar até a parte de cima da tabela.

Qual canal vai passar Chapecoense x Vasco hoje?

O jogo entre Chapecoense e Vasco hoje terá transmissão do SporTV (TV Paga) e Premiere (Pay-per-view), a partir das 21h30, pelo horário de Brasília.

A Rede Globo comprou os direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro na Série B. Por isso, o canal SporTV na TV por assinatura é quem transmite para todos os estados do Brasil a partida nesta sexta-feira.

Outra opção é o pay-per-view Premiere, disponível como aplicativo e canais na TV paga. Para assinar, basta acessar o site (www.premiere.globo.com) e escolher o melhor pacote.

Ficha técnica de Chapecoense x Vasco hoje:

Data: 22/04/2022

Horário: 21h30 (horário de Brasília)

Local: Arena Condá, em Chapecó

Arbitragem: Vinicius Gonçalves Dias Araujo (SP)

Onde assistir: SporTV e Premiere

Escalação da Chapecoense x Vasco

João Paulo, com fratura na mão, está fora da partida contra o Vasco.

Do outro lado, o técnico Zé Ricardo não relacionou Juninho e Palacios.

Escalação do Chapecoense:​ Vagner, Ronei, Léo, Victor Ramos, Fernando, Lima, Betinho, Marcelo Freitas, Luizinho, Pedro e Maranhão

Escalação do Vasco: Thiago Rodrigues, Gabriel Dias, Quintero, Anderson Conceição, Edimar, Yuri, Zé Gabriel, Gabriel Pec, Nene, Figueiredo; Raniel.

Confira no vídeo como foi um dos últimos jogos entre os times.

Próximos jogos de Chapecoense e Vasco

As equipes disputam a Série B do Brasileirão na temporada. Saiba quais são os próximos compromissos de cada uma das equipes nas próximas semanas.

Chapecoense:

Novorizontino x Chapecoense – Terça-feira, 26/04 às 19h (Série B do Brasileirão)

Chapecoense x Cruzeiro – Sábado, 30/04 às 19h (Série B do Brasileirão)

Vasco:

Vasco x Ponte Preta – Quarta-feira, 27/04 às 21h30 (Série B do Brasileirão)

Tombense x Vasco – Domingo, 01/05 às 18h (Série B do Brasileirão)

