Qual canal vai passar jogo do Ceará hoje na Série B - 30/04

Neste domingo, 30 de abril, ABC e Ceará se enfrentam pela terceira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro no Estádio Frasqueirão, em Natal, às 18h (Horário de Brasília). Descubra onde assistir o jogo do Ceará hoje ao vivo pela televisão e na internet.

Tanto ABC como Ceará ocupam a zona de rebaixamento da segunda divisão. A vitória neste domingo garante ao elenco a chance deixara a degola e buscar uma melhor colocação neste início de temporada.

Jogo do Ceará hoje vai passar na TV aberta?

A Band transmite na TV aberta o jogo do Ceará e ABC na Série B do Brasileirão de futebol neste domingo. O duelo tem início às 18h, horário de Brasília, no Estádio Frasqueirão, em Natal.

O confronto é válido pela terceira divisão do Campeonato Brasileiro. Além da Band, a partida também será transmitida no Premiere, pay-per-view disponível em operadoras de TV por assinatura.

Ambas as transmissões vão ser para todo o Brasil. A diferença entre elas é que uma é paga e a outra é na TV aberta de graça.

Como assistir ABC e Ceará online hoje?

Quem prefere acompanhar futebol na internet tem três opções: o site da Band, BandPlay e o GloboPlay. Dá para assistir de graça e sendo assinante.

O site da emissora (www.band.uol.com.br) retransmite a programação em tempo real. Isso significa que usuários de qualquer lugar do Brasil só precisam entrar no portal, se cadastrar com email e senha de maneira gratuita, e assistir ao vivo.

O BandPlay também está disponível de graça com a transmissão da Band no site (www.bandplay.com).

Por outro lado, o GloboPlay só funciona para quem é assinante. Entre no site, escolha o pacote com acesso ao Premiere, se torne cliente com pagamento ao mês e aí tenha acesso ao conteúdo de filmes, séries e canais ao vivo.

Escalações de ABC x Ceará

O ABC não poderá contar com Felipe Garcia, já que o atacante foi expulso na última rodada.

Para o Ceará é Tiago Pagnussat que está fora também por suspensão.

ABC: Simão; Alemão, Stephannyo Afonso, Richardson, Márcio Azevedo; Júnior Todinho, Daniel, Ceará, Wellington Rodrigues dos Reis; Fabio e Maycon Douglas.

Ceará: Richard; Warley, David Ricardo, Willian, Danilo Barcelos; Arthur, Richardson, Erick, Guilherme; Pulga e Álvaro Viera de Oliveira.

Quantas vezes o Ceará disputou a Série B?

Contando com este ano, o Ceará disputou a segunda divisão do Campeonato Brasileiro da Série B por 31 oportunidades, sendo o elenco do Nordeste com mais participações na história, de acordo com o portal de Dados e História do Ceará no Twitter.

Na primeira divisão o time soma 26 temporada, também sendo o principal. A diferença com o Fortaleza, seu principal rival, é de dois anos apenas.

O futebol cearense já teve 17 times participando das diversas divisões dos campeonatos brasileiros, desde 1959. Apenas 4 clubes cearenses jogaram a 1ª divisão em toda a história, @CearaSC, @FortalezaEC, @ferroviario e América FC (em 1967).

Arbitragem

O árbitro Felipe Fernandes de Lima é quem vai apitar o jogo do Ceará hoje na Série B do Brasileirão. Os auxiliares disponíveis sãoFelipe Alan Costa de Oliveira, Fernanda Nândrea Gomes Antunes e o quarto árbitro Tarcisio Flores da Silva.

No VAR, árbitro de vídeo, o responsável será Igor Junio Benevenuto de Oliveira. O profissional será responsável por analisar cada um dos lances da partida como possível pênalti, faltas e cartões amarelos e vermelhos.

