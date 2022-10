Qual canal vai passar jogo do Vasco hoje x Operário ao vivo (04/10/22)

O Vasco volta a jogar na Série B do Brasileirão para se manter vivo na briga pelo acesso. Nesta terça-feira, visita o Operário no Estádio Germano Krüger, pela 33ª rodada às 19h (horário de Brasília). Saiba em qual canal vai passar jogo do Vasco hoje ao vivo.

O jogo do Vasco hoje vai passar no Premiere, às 19h (Horário de Brasília), para todos os estados do Brasil ao vivo na rodada.

O pay-per-view transmite com exclusividade a partida entre Operário e Vasco nesta terça-feira, disponível apenas em operadoras de TV por assinatura. Para assistir, o torcedor deve obter o pacote de canais de futebol em sua programação por valor extra.

Para aqueles que adoram assistir pelo celular, a plataforma de streaming retransmite todas as emoções do duelo através do GloboPlay, disponível para assinantes de todo o Brasil. Diferentes pacotes estão à venda no site www.globoplay.globo.com por R$ 24,90 até R$ 86,90 ao mês.

Operário PR na zona de rebaixamento

Sem vencer há quatro rodadas, o Operário pretende tirar proveito do fato de jogar em casa para garantir os três pontos nesta terça-feira. Em décimo oitavo lugar com 32 pontos, o elenco contabiliza sete vitórias, onze empates e catorze derrotas com aproveitamento de 33% em toda a temporada na zona de rebaixamento.

Com 26 gols marcados e 39 sofridos, o Operário tem o quinto pior ataque na competição e a segunda pior defesa. Na última rodada, empatou com o Vila Nova em 1 a 1.

Vasco na briga pelo acesso até a Série A

Para o Vasco, a partida desta terça-feira pode encaminhar o seu retorno até a primeira divisão do Brasileiro. Em quarto lugar com 49 pontos, o Cruz-Maltino coleciona treze vitórias, dez empates e nove derrotas com aproveitamento de 51% na temporada.

Com dois pontos de vantagem com relação ao sexto colocado, o Vasco precisa além de vencer torcer por tropeços de Ituano, Londrina, Bahia e Grêmio. Com 36 gols marcados e 29 sofridos, o Gigante da Colina tem o quarto melhor ataque.

Na última rodada, o Vasco empatou com o Londrina em 1 a 1, dentro de casa.

Como está a Classificação da Série B do Brasileirão?

Líder com 71 pontos, o Cruzeiro já está garantido na elite do Brasileirão para a próxima temporada. Enquanto isso, as equipes de Grêmio, Bahia, Vasco, Londrina e Sport brigam pelas três vagas remanescentes. Na parte de baixo, as equipes tentam escapar da zona de rebaixamento.

Em 38 rodadas da Série B, vinte equipes disputam primeiro e segundo turno, com dezenove cada. Confira como está a classificação.

1 Cruzeiro – 71 pontos

2 Grêmio – 53 pontos

3 Bahia – 52 pontos

4 Vasco – 49 pontos

5 Ituano – 47 pontos

6 Londrina – 46 pontos

7 Sport – 46 pontos

8 Criciúma – 46 pontos

9 Sampaio Corrêa – 45 pontos

10 Ponte Preta – 43 pontos

11 Tombense – 43 pontos

12 CRB – 40 pontos

13 Chapecoense – 38 pontos

14 Guarani – 38 pontos

15 Vila Nova – 38 pontos

16 Novorizontino – 36 pontos

17 CSA – 35 pontos

18 Operário PR – 32 pontos

19 Brusque – 31 pontos

20 Náutico – 27 pontos

