Qual canal vai passar jogo do Vasco hoje na Série B ao vivo (24/06)

Elenco recebe o Operário do Paraná nesta sexta-feira, 24 de junho, pela décima quarta rodada do Brasileirão

Disputando a décima quarta rodada da Série B do Brasileirão, o torcedor quer saber qual canal vai passar jogo do Vasco hoje? Nesta sexta-feira (24/06), o Gigante da Colina enfrenta o Operário a partir das 19h (horário de Brasília), no Estádio São Januário, no Rio de Janeiro. Saiba onde assistir o jogo de hoje ao vivo e todas as informações.

O time carioca venceu o Londrina no fim de semana por 1 x 0, com gol de Raniel. Já os visitantes empataram sem gol com o Vila Nova fora de casa.

Qual canal vai passar jogo do Vasco hoje?

O jogo do Vasco x Operário PR hoje vai passar no Premiere, pay-per-view, a partir das 19h (horário de Brasília). O Premiere é um pacote de canais disponível por valor extra entre as operadoras de TV por assinatura. Os números são diferentes em cada um dos serviços.

Online, as plataformas do Premiere e o GloboPlay exibem o confronto entre os aplicativos, tablets, computador e na smart TV.

Informações de qual canal vai passar o jogo do Vasco hoje:

Data: 24/06/2022

Horário: 19h (Horário de Brasília)

Local: Estádio São Januário, no Rio de Janeiro

Arbitragem: Vinicius Gonçalves Dias Araújo / VAR: Vinicius Furlan

Onde assistir: Premiere

Como estão Vasco e Operário PR na temporada?

O Vasco é o único time da Série B que ainda não perdeu. Com 27 pontos, ocupa a vice-liderança com sete vitórias e seis empates conquistados. Se vencer o embate desta sexta-feira pode diminuir para um ponto a diferença com o Cruzeiro, atual líder do Brasileirão.

Do outro lado vem o Operário, atual 9º colocado com 16 pontos na classificação. O grupo paranaense contabiliza quatro vitórias, quatro empates e cinco empates na edição da Série B, com dois tropeços seguidos nas últimas rodadas. O elenco não disputa outras competições.

Prováveis escalações do Vasco x Operário PR:

O técnico Maurício Souza ainda não pode contar com Ulisses, Weverton, e Sarrafiore, lesionados.

Escalação do Vasco: Thiago Rodrigues; Edimar, Anderson Conceição, Quintero, Gabriel Dias; Figueiredo, Andrey Santos, Yuri; Gabriel Pec, Nenê e Getúlio,

Vanderlei não pode jogar porque pertence ao Vasco. Já Fernando Neto segue machucado, sendo desfalque para o treinador Claudinei Oliveira.

Felipe Garcia está suspenso.

Escalação do Operário: Simão; William Machado, Fabiano, Reniê, Arnaldo; Ricardinho, Felipe, Fernando; Silvinho, Paulo Sérgio e Giovanni.

Jogos da rodada na Série B do Brasileirão

Pela décima quarta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, nove jogos serão realizados no fim de semana, começando na terça-feira, 21 de junho, até o domingo, dia 26.

Na abertura da rodada, o CRB venceu a Chapecoense. Já o Grêmio enfrentou o CSA, e o Bahia irá jogar contra o Novorizontino em casa.

O confronto entre Ituano e Cruzeiro foi adiado porque o elenco mineiro disputa as oitavas de final no meio da semana, competição da CBF. A seguir, confira todos os jogos da rodada.

Chapecoense 1 x 2 CRB

CSA x Grêmio

Ponte Preta x Sampaio Corrêa

Londrina x Guarani – 19h

Vasco x Operário – 19h

Criciúma x Vila Nova – Sábado, 25/06 às 11h

Bahia x Novorizontino – Sábado, 25/06 às 16h

Sport x Brusque – Sábado, 25/06 às 18h30

Tombense x Náutico – Domingo, 26/06 às 11h

