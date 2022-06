Qual canal vai passar o jogo do Cruzeiro hoje x Ponte Preta e horário

Líder da Série B do Brasileirão, o Cruzeiro entra em campo nesta quinta-feira, 16 de junho, para buscar os três pontos e assim continuar na ponta da tabela. O elenco azul joga contra a Ponte Preta na décima terceira rodada a partir das 16h (Horário de Brasília), no Estádio do Mineirão, em Belo Horizonte. Com transmissão exclusiva, saiba em qual canal vai passar o jogo do Cruzeiro hoje,

Mesmo depois de perder para o Vasco no último fim de semana por 1×0, a Raposa se mantém na liderança com vantagem de três pontos. Por isso, o jogo desta quinta é extremamente importante para o Cruzeiro se quiser se manter vivo como o favorito ao acesso do Brasileirão.

Do outro lado, a Ponte tem uma realidade completamente diferente. Isso porque o clube briga para escapar da zona de rebaixamento, onde acumula somente doze pontos na 17ª posição. Os paulistas perderam para o Londrina por 2×1 na rodada passada em confronto repleto de cartões vermelhos.

Qual canal vai passar o jogo do Cruzeiro hoje ao vivo?

O jogo do Cruzeiro hoje vai passar ao vivo no canal Premiere.

Disponível somente em operadoras de TV por assinatura, o canal do Premiere só pode ser encontrado para os usuários de todo o Brasil. Para tornar-se membro, você deve entrar em contato com a sua operadora.

Se preferir, pode curtir o futebol da Série B do Brasileirão também online pelo aplicativo do Premiere no celular, tablet, computador ou smart TV, assim como a plataforma do Globo Play, streaming para os assinantes.

Informações do jogo do Cruzeiro x Ponte Preta hoje:

Data: 16/06/2022

Horário: 16h (Horário de Brasília)

Local: Estádio do Mineirão, em Belo Horizonte

Arbitragem: Paulo Roberto Alves Junior

Onde assistir: Premiere

Escalação do jogo do Cruzeiro x Ponte Preta hoje:

Jajá e Leonardo estão lesionados.

Escalação do Cruzeiro: Rafael; José Ivaldo, Lucas Oliveira, Eduardo Brock; Willian, Bidu, Neto, Fernando Canesin; Rafa, Waguininho e Edu. Técnico: Paulo Pezzolano

Bernardo de Paulo Silva e Thiago Oliveira foram expulsos na última rodada e por isso não estão disponíveis.

Escalação da Ponte Preta: Caique França; Fabio Sanches, Artur, Fabrício, Igor Marques; Fraga, Ramon, Leonardo Naldi de Matos; Danilo, Lucca e Fessin. Técnico: Hélio dos Anjos

Palpite Cruzeiro x Ponte Preta

Não há dúvidas de que o Cruzeiro é o grande favorito no jogo desta quinta-feira. Líder do Brasileirão, o grupo mineiro tem um dos melhores ataques da competição.

Além de mostrar um belo futebol dentro dos gramados, a Raposa joga em casa e, por esse motivo, vai contar ao seu favor a força da torcida pronta para cantar e pressionar os seus jogadores e incomodar os rivais.

A Ponte, por outro lado, terá problemas para tirar os três pontos dos adversários.

Último jogos do Cruzeiro:

Operário 1 x 2 Cruzeiro (Brasileirão Série B)

Cruzeiro 2 x 0 CRB (Brasileirão Série B)

Vasco 1 x 0 Cruzeiro (Brasileirão Série B)

Último jogos da Ponte Preta:

Sport 2 x 1 Ponte Preta (Brasileirão Série B)

Ituano 1 x 2 Ponte Preta (Brasileirão Série B)

Ponte Preta 1 x 2 Londrina (Brasileirão Série B)