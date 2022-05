Qual canal vai passar o jogo do Grêmio x CRB hoje e horário (30/04)

Neste sábado, Grêmio e CRB se enfrentam pela quinta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, a partir das 16h30 (Horário de Brasília), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. Para não perder nenhum lance, saiba em qual canal vai passar o jogo do Grêmio hoje.

O time de Roger Machado aparece na parte de cima da tabela brigando pela liderança, com sete pontos. Do outro lado, os visitantes estão na lanterna com um ponto, buscando a primeira vitória na edição da Série B.

Qual canal vai passar o jogo do Grêmio hoje?

O jogo do Grêmio e CRB hoje vai ser transmitido no Premiere, a partir das 16h30, pelo horário de Brasília.

Com exclusividade, o pay-per-view passa o jogo deste sábado para todos os assinantes da plataforma de vídeos de futebol, através das operadoras de TV paga.

Outra opção é assinar somente a plataforma, com os pacotes disponíveis no site (www.premiere.globo.com) por diferentes valores. Assinante GloboPlay também pode assistir se tiver o Premiere em seu pacote.

Informações do jogo do Grêmio x CRB hoje

Data: 30/04/2022

Horário: 16h30 (horário de Brasília)

Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre

Arbitragem: Felipe Fernandes de Lima

Onde assistir: SporTV e Premiere

Em 4º lugar com sete pontos, o Grêmio se destaca na edição da competição como um dos melhores elencos a brigar pelo acesso. O grupo conseguiu duas vitórias, um empate e uma derrota até agora e, por isso, busca a vitória neste sábado para garantir-se vivo na disputar pela liderança.

Do outro lado, o CRB é o lanterna da Série B com apenas um ponto, ou seja, só empatou uma partida e perdeu as outras duas que disputou até aqui. Se perder o jogo de hoje, vai se afundar ainda mais. Somente os três pontos podem fazer com que o clube melhore na classificação.

Escalação de Grêmio x CRB

Escalação do Grêmio:​ Brenno, Rodrigo Ferreira, Pedro Geromel, Bruno Alves, Nicolas, Villasanti, Lucas Silva, Bitello, Campaz, Elias e Diego Souza

Escalação do CRB: Diogo Silva, Reginaldo, Gum, Iago Mendonça, Guilherme, Marthã, Yago, Rafael Longuine, Richard, Fabinho e Anselmo

Confira no vídeo como foi o último jogo do Grêmio na Série B.

