Qual canal vai passar São Paulo x Athletico PR ao vivo e horário (10/04)

Pela rodada de abertura no Brasileirão 2022, confira onde assistir neste domingo, 10 de abril

Neste domingo, São Paulo e Athletico PR se enfrentam a partir das 19h (Horário de Brasília), pela primeira rodada do Brasileirão em 2022, no Estádio do Morumbi, em São Paulo. Dessa maneira, confira a seguir todas as informações da transmissão e em qual canal vai passar São Paulo x Athletico PR ao vivo.

O time do Tricolor vem de vitória em cima do Ayacucho, enquanto o Furacão empatou com o Caracas.

Qual canal vai passar São Paulo x Athletico PR

O jogo entre São Paulo e Athletico PR hoje vai passar no canal SporTV e Premiere, a partir das 19h, no horário de Brasília.

O canal do SporTV vai transmitir ao vivo o jogo do Brasileirão neste domingo. Entretanto, apenas assinantes poderão ter acesso.

Através do GloboPlay ou Canais Globo, os assinantes também podem encontrar a transmissão ao vivo da emissora, assistindo tanto pelo computador como tablets, smartphones e televisão.

Além disso, o torcedor também tem a possiblidade de acompanhar através do Premiere. A plataforma está disponível em operadoras de TV por valores de R$49,90 ou R$89,90, ou por aplicativo e no próprio site, tanto para Android ou iOS.

Informações de qual canal vai passar São Paulo x Athletico PR hoje:

Data: 10/04/2022

Horário: 19h (horário de Brasília)

Local: Estádio do Morumbi, em São Paulo

Onde assistir: SporTV e Premiere

Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhaes (FIFA)

Assistente 1: Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ)

Assistente 2: Thiago Rosa de Oliveira (RJ)

Quarto Árbitro: Ilbert Estevam da Silva (SP)

Árbitro de Vídeo: Rodrigo Nunes de Sa (VAR-FIFA)

Provável escalação do São Paulo e Athletico PR

Escalação do São Paulo: Jandrei, Rafinha, Diego Costa, Léo, Welington, Pablo Maia, Igor Gomes, Nikão, Alisson. Eder e Calleri

Escalação do Athletico PR: Bento, Khellven, Pedro Henrique, Lucas, Abner, Hugo Moura, Christian, Marcelo Cirino, David Terans, Cuello e Pablo.

O São Paulo tentou buscar o bicampeonato no Campeonato Paulista, mas encarou um forte Palmeiras na segunda final da competição que o deixou sem chances. Por isso, sob o comando de Rogério Ceni, promete protagonizar um belo desempenho no Brasileirão este ano para sair da fila de espera por títulos. Jogando em casa, espera contar com o Morumbi cheio.

Enquanto isso, o Athletico Paranaense sequer foi longe na disputa pelo Paranaense este ano. Ao enfrentar o Coritiba, seu grande rival, pela semifinal, o Furacão acabou desclassificado e sem quaisquer oportunidades de títulos. Agora, estreando no Brasileirão, vai buscar os três pontos para quem sabe garantir uma boa colocação daqui para frente.

São Paulo x Athletico PR últimos jogos

O último jogo entre São Paulo e Athletico aconteceu em 24 de novembro de 2021, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro na temporada passada. Por 0 a 0, as equipes ficaram no empate sem gols.

Dessa maneira, confira a seguir os últimos jogos entre São Paulo e Athletico.

São Paulo 0 x 0 Athletico – 24/11/2021 – Brasileirão

Athletico 1 x 2 São Paulo – 07/08/2021 – Brasileirão

Athletico 1 x 1 São Paulo – 17/01/2021 – Brasileirão

Assista no vídeo como foi o último jogo entre os times.

