Equipe do Timão enfrenta o Juventude, na zona de rebaixamento, para retomar a liderança no Brasileirão

Qual é o horário do Corinthians hoje x Juventude e onde assistir (11/06)

Qual é o horário do Corinthians hoje x Juventude e onde assistir (11/06)

Disposto a retomar a liderança do Brasileirão, o Corinthians entra em campo para enfrentar o Juventude neste sábado, 11 de junho, pela décima primeira rodada. A bola vai rolar na Neo Química Arena, na capital paulista, com transmissão ao vivo. Para saber qual é o horário do Corinthians hoje confira no texto a seguir.

Qual é o horário do jogo do Corinthians hoje?

O horário do jogo do Corinthians hoje começa a partir das 16h30, quatro e meia da tarde, no horário de Brasília.

Com exclusividade, o Premiere é quem transmite o jogo do Brasileirão neste sábado, disponível para todos os estados do país através das operadoras de TV por assinatura.

Para tornar-se membro, o torcedor deve entrar em contato com a operadora para assinar o pacote de canais. Se preferir, pode assistir através do pay-per-view online pelo site ou aplicativo para celular, tablet e até computador.

Informações do jogo do Corinthians x Juventude hoje:

Data: 10/06/2022

Horário: 16h30 (Horário de Brasília)

Local: Neo Química Arena, em São Paulo

Arbitragem: Ramon Abatti

Onde assistir: Premiere

+ Jô fora do Corinthians após flagra em pagode; entenda

Corinthians

O Corinthians vinha muito bem no Brasileirão, ocupando a liderança com vantagem mediante os rivais. Porém, na última terça-feira, o elenco alvinegro foi derrotado pelo Cuiabá, perdendo a ponta da tabela para o Palmeiras que venceu na rodada. Por isso, o Timão vê a partida deste sábado como a oportunidade de revés em sua campanha para recuperar a liderança.

O elenco vem na segunda posição com 18 pontos, um a menos que o Verdão, com cinco vitórias, três empates e duas derrotas. Para este sábado, não poderá contar com Maycon, Paulinho, Fagner, Willian, João Victor e Luan, lesionados.

Provável escalação do Corinthians: Cássio; Raul Bicalho, Gil, Robson; Bruno Melo, Gustavo Mantuan, Cantillo, Du Queiroz; Adson, Roger Guedes e Gustavo Mosquito. Técnico: Vitor Pereira

Juventude

O time do Juventude vem de derrota para o Athletico na última rodada e, por isso, afundou-se ainda mais na zona de rebaixamento do Brasileirão. Ocupando a 19ª posição com 10 pontos, o elenco verde contabiliza até aqui duas vitórias, quatro empates e quatro derrotas também.

Se vencer o jogo de hoje, consegue escapar da degola, mas ainda precisa torcer contra os seus adversários.

Provável escalação do Juventude: Cesar; Paulo, Vitor Mendes, Rafael Forster, Júnior de Moraes; Yuri, Jean, Jadson, Chico; Pitta e Vitor Gabriel. Técnico: Eduardo Baptista

Palpite Corinthians x Juventude

O Corinthians entra em campo neste sábado como o grande favorito do confronto. Brigando para retomar a liderança do Brasileirão, o elenco alvinegro deve manter a escalação principal, mesmo após a polêmica com o atacante Jô.

Jogando em seu estádio, o Timão deve contar com a casa cheia de torcedores. O Juventude, por outro lado, terá de se desdobrar em campo para segurar a pressão do Corinthians e ainda evitar com que o canto da torcida rival atrapalhe o seu futebol.

Último jogo do Corinthians x Juventude

A última partida entre Corinthians e Juventude aconteceu em 9 de dezembro de 2021, pela 38ª rodada do Campeonato Brasileiro na Série A.

Jogando em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, o Juventude levou a melhor e venceu por 1 x 0, com gol de Chico.