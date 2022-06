Qual é o horário do jogo do Flamengo hoje? Transmissão do Brasileirão

Pela décima primeira rodada do Campeonato Brasileiro na Série A, o Internacional recebe o Flamengo neste sábado, 11 de junho, com a bola rolando no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. Para os dois lados, a partida promete ser completamente acirrada. Se você quer saber qual é o horário do jogo do Flamengo hoje confira a seguir no texto.

Qual é o horário do jogo do Flamengo hoje no Brasileirão?

O horário do início do jogo do Flamengo hoje é a partir das 21h, nove da noite, no horário de Brasília.

A transmissão do confronto entre Internacional e Flamengo hoje no Brasileirão vai ser nos canais SporTV e Premiere, disponíveis apenas em operadoras de TV por assinatura.

Se você é assinante, verifique com a sua operadora se possui em sua programação as opções. Para acompanhar online, pode acessar o pay-per-view ou até mesmo o Globo Play através dos aplicativos.

SPORTV – OI: 39 / SKY: 39 e 439 / CLARO: 39 e 539 / VIVO: 39, 339, 819 e 539

PREMIERE – OI: 340 até 357 / SKY: 230, 244, 632 e 6640 / VIVO: 150 até 153, 721 até 728 / CLARO: 220 até 229

Como estão Internacional e Flamengo na temporada?

O Internacional não perde um jogo no Brasileirão há nove rodadas. Por isso, o clube gaúcho está disposto a manter esse desempenho dentro de campo também neste sábado, prometendo buscar a vitória custe o que custar. Em 7º lugar com 15 pontos, contabiliza três vitórias, seis empates e uma derrota.

Do outro lado, o Flamengo aparece na 14ª posição com 12 pontos, colecionando três triunfos, três empates e quatro jogos perdidos. Após uma sequência de erros e derrotas, o técnico Paulo Sousa foi demitido pelo clube carioca, com Dorival Junior sendo o seu substituto, ex-comandante do Ceará.

O técnico brasileiro, entretanto, ainda não vai assumir o clube neste sábado.

Escalações de Internacional x Flamengo

Edenílson está suspenso, enquanto Tiago, Boschilia, Wesley e Rodrigo Moledo estão machucados.

Escalação do Internacional: Daniel; Renê, Bustos, Mercado, Vitão; Maurício, Gabriel, Wanderson, Patrick; Pedro Henrique e David. Técnico: Mano Menezes

Fabrício Bruno e Matheus França estão lesionados e indisponíveis.

Escalação do Flamengo: Hugo Souza; Matheuzinho, David Luiz, Ayrton, Pablo; João Gomes, Willian Arão, Andreas Pereira; Everton Ribeiro, Gabigol e Bruno Henrique. Técnico: Mario Jorge/Dorival Junior

Quem tem mais vitórias entre Flamengo e Internacional?

Entre Internacional e Flamengo são 83 jogos, de acordo com dados do portal de estatísticas O Gol. Quem tem mais vitória é o time gaúcho, com 31 vitórias contra 29 do clube carioca.

O número de empates corresponde em 23 em toda a história do futebol. Dentro das informações dispostas, outro número chama a atenção.

Segundo o portal O Gol, quem fez mais gols também é o Inter, com 115 contra 99 do Flamengo.