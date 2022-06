Que horas é o jogo do Corinthians hoje no Brasileirão e transmissão (11/6)

O Corinthians recebe o Juventude na tarde deste sábado, 11 de junho, pela décima primeira rodada do Brasileirão, na Neo Quíimca Arena, na capital paulista. O Timão entra em campo depois de perder durante a semana, buscando os três pontos na rodada. Para saber que horas é o jogo do Corinthians hoje, fique ligado no texto a seguir.

Que horas é o jogo do Corinthians hoje?

O jogo do Corinthians hoje vai começar a partir das 16h30, quatro e meia da tarde, no horário de Brasília.

Com transmissão exclusiva, o Premiere é o responsável por exibir as emoções do jogo entre Corinthians e Juventude neste sábado para todo o Brasil.

O torcedor deve ficar atento e saber se possui ou não em sua programação o pay-per-view. Caso contrário, deverá entrar em contato com a operadora.

Se é assinante, pode também acompanhar online o pay-per-view ou até mesmo o Globo Play através dos aplicativos para celular, tablet ou computador.

PREMIERE – OI: 340 até 357 / SKY: 230, 244, 632 e 6640 / VIVO: 150 até 153, 721 até 728 / CLARO: 220 até 229

Corinthians e Juventude no Brasileirão

Com apenas duas vitórias conquistadas no Brasileirão, o Juventude aparece na 19ª posição com dez pontos, onde marcou outros quatro empates e quatro derrotas até aqui. O elenco gaúcho precisa dos três pontos neste sábado para escapar da zona de rebaixamento o quanto antes, pronto para lutar até o fim diante do grande rival que tem pela frente.

Do outro lado, o Corinthians é o favorito no confronto deste sábado, mas ainda deve se manter atento aos obstáculos da rodada. Depois de perder a liderança para o Palmeiras, o grupo aparece na segunda posição com 18 pontos, acumulando cinco vitórias, três empates e duas derrotas apenas. Se vencer, reassume a ponta.

Escalações de Corinthians x Juventude

Edenílson está suspenso, enquanto Tiago, Boschilia, Wesley e Rodrigo Moledo estão machucados.

Escalação do Corinthians: Cássio; Gustavo, Lucas Piton, João Victor, Fagner; Maycon, Renato Augusto, Du Queiroz; Gustavo Mosquito, Roger Guedes e Willian. Técnico: Vitor Pereira

Fabrício Bruno e Matheus França estão lesionados e indisponíveis.

Escalação do Juventude: Cesar; Rodrigo Soares, Mendes, Rafael Forster, William Matheus; Yuri, Jandson, Irmer, Chico; Gabriel e Pitta. Técnico: Eduardo Baptista

Quantas vezes o Corinthians ganhou do Juventude?

A equipe do Corinthians venceu o Juventude por 12 vezes em toda a história do futebol, de acordo com dados do portal de estatísticas Meu Timão.

Os dois se enfrentaram dentro de campo por 27 partidas, onde o clube gaúcho ganhou por 10 vezes também. O número de gols, entretanto, também mostra a vantagem do Timão com 36 contra 29 do Juventude entre as estatísticas.