Que horas é o jogo do Cruzeiro hoje e onde assistir ao vivo (05/07)

Em duelo adiado pela 14ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, saiba que horas é o jogo do Cruzeiro hoje e onde assistir. O time mineiro vai enfrentar o Ituano nesta terça-feira (5/7), no Estádio Novelli Júnior, em Itu, no interior paulista. Com promessa de bom jogo, confira as informações da transmissão do jogo.

O Ituano precisa dos três pontos para escapar da zona de rebaixamento, enquanto a Raposa busca a vitória apenas para se manter na primeira posição da tabela.

Que horas é o jogo do Cruzeiro hoje?

Horário: 19h (Horário de Brasília)

Onde vai passar o jogo do Cruzeiro hoje: Premiere e Globo Play

Arbitragem: Bruno Arleu de Araújo (FIFA) / VAR: Pathrice Wallace Côrrea

O jogo do Cruzeiro hoje vai começar às 19h, pelo horário de Brasília, com transmissão do Premiere para todos os estados do país ao vivo.

Sem transmissão na TV aberta, o canal é a única maneira do torcedor mineiro curtir a partida nesta terça, disponível apenas em operadoras por assinatura. O Premiere é um pacote de canais de futebol que exibe as imagens entre as operadoras somente por valor extra na mensalidade.

Online, o Globo Play e o Premiere também retransmitem as imagens do confronto para todos os usuários do Brasil no aplicativo para celular, tablet, computador e smart TV.

Escalação do Ituano: José Guilherme Pegorari; Lucas Vinicius, Rafael Pereira, Bernardo Schappo; Caique, Kaio, Córdoba, Gerson Magrão, Sérgio; Aylon e Papagaio. Mazola Júnior não tem Pacheco.

Escalação do Cruzeiro: Rafael; Zé Ivaldo, Lucas Oliveira, Eduardo Brock; Geovane Jesus, Willian Oliveira, Filipe Machado, Matheus Bidu; Daniel, Luvannor e Edu. O técnico Paulo Pezzolano não poderá contar com Neto Moura, suspenso, além de Rafa Silva, lesionado.

Como estão Ituano e Cruzeiro na temporada?

A derrota para o Criciúma na rodada passada quebrou a invencibilidade de três jogos do Ituano na Série B do Brasileirão. Além de se preocupar com o futebol apresentado dentro das quatro linhas, o elenco paulista também ascende o alerta por estar próximo da zona de rebaixamento, em 16º lugar com 17 pontos, colecionando quatro vitórias, cinco empates e seis derrotas.

Na campanha do Ituano, são 16 gols marcados e os mesmos dezesseis sofridos, ou seja, há um problema na defesa do clube que precisa ser corrigido enquanto estão no início da temporada.

Por outro lado, o Cruzeiro segue na liderança do Brasileirão com 37 pontos, colecionando doze vitórias, um empate e somente duas derrotas em quinze partidas disputadas. O elenco mineiro é o favorito a conquistar o acesso até a elite de maneira antecipada mas, ainda assim, quer manter o pé no chão.

A campanha do Cruzeiro também tem se mostrado sólida sob o comando do técnico Paulo Pezzolano, com vinte gols marcados dentro e fora de casa e apenas seis sofridos, com a segunda melhor defesa do campeonato – perdendo somente para o Grêmio, com cinco gols tomados.

Nas oitavas da Copa do Brasil, o Cruzeiro enfrenta o Fluminense.

