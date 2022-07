Que horas é o jogo do Grêmio hoje (08/07): transmissão da Série B

Prepare o coração torcedor gremista, porque tem Tricolor em campo! Que horas é o jogo do Grêmio hoje? O elenco gaúcho enfrenta o Náutico nesta sexta-feira, 8 de julho, pela 17ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. Saiba que horas vai ser o jogo e onde assistir o jogo de hoje ao vivo.

O elenco gremista não perde há dez rodadas, enquanto o Náutico tem o principal objetivo de se afastar da zona de rebaixamento.

Que horas é o jogo do Grêmio hoje?

O jogo do Grêmio hoje começa às 21h30, no horário de Brasília. Os canais do SporTV, Premiere e o streaming Globo Play transmitem o jogo do Grêmio x Náutico hoje, pela rodada da Série B do Campeonato Brasileiro nesta sexta-feira, 8 de julho, para todo o país.

Sem transmissão pela televisão aberta, os canais são a única maneira para acompanhar ao jogo de hoje ao vivo. O torcedor pode assistir de qualquer lugar do Brasil através das operadoras de TV por assinatura. O Premiere, no entanto, pode ser adquirido por valor extra na mensalidade.

O Globo Play, serviço de streaming, retransmite as imagens do futebol para os assinantes da plataforma de celular, tablet, computador e smart TV.

Prováveis escalações do Grêmio x Náutico:

Escalação do Grêmio: Gabriel; Rodrigo Ferreira, Pedro Geromel, Bruno Alves, Nicolas; Villasanti, Bitello, Biel; Campaz, Elias e Diego Souza. Roger Machado ainda não pode contar com Kannemann, zagueiro, Edílson e Elkeson, todos lesionados.

Escalação do Náutico: Lucas Perri; João Lucas, Bruno, Carlos Eduardo; Thassio Marques Melo, João Paulo, Victor Ferraz, Richard Franco, Pedro Vitor; Geuvânio e Jean Carlos. Roberto Fernandes, comandante do Náutico, não tem disponível para o jogo de hoje Djavan, Ralph, Rhaldney e Júnior Tavares, todos em trabalho de recuperação.

Como estão Grêmio e Náutico na temporada?

GRÊMIO:

Com invencibilidade de onze rodadas, o Grêmio busca os três pontos nesta sexta-feira para se manter no G4, onde luta incansavelmente pelo acesso até a primeira divisão do futebol brasileiro. O time gaúcho ocupa a 4ª posição com 26 pontos, contabilizando seis vitórias, oito empates e duas derrotas então.

O Grêmio marcou até aqui treze gols, enquanto sofreu apenas oito dentro e fora de casa, mostrando cada vez mais um desempenho regular dentro de campo especialmente no ataque, contando com a presença de Diego Souza, Elias e Campaz.

NÁUTICO:

Do outro lado, o Náutico conseguiu reverter a má sequência de resultados. Nas últimas semanas, o elenco pernambucano contabiliza quatro partidas sem perder, ocupando a 16ª posição com 18 pontos. No fim de semana passado venceu o Novorizontino em casa, o que ajudou o grupo a deixar a zona de rebaixamento.

O principal intuito do Náutico para garantir a vitória nesta sexta é se afastar por completo da degola. O desempenho do elenco, entretanto, não é dos melhores, somando apenas 16 gols marcados e dezenove tomados. Já nos números tem quatro vitórias, seis empates e seis derrotas também.

Último jogos de Grêmio x Náutico:

Náutico 0 x 2 Grêmio (11/09/2013) – Brasileirão 2013

Grêmio 2 x 0 Náutico (26/05/2013) – Brasileirão 2013

Grêmio 2 x 0 Náutico (13/09/2012) – Brasileirão 2012

Leia também: Corrida Sprint F1 2022 no GP da Áustria: como vai ser a disputa