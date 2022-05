Que horas é o jogo do Palmeiras hoje no Brasileirão e onde assistir (21/05)

Tem Verdão em campo hoje! Em partida válida pela sétima rodada no Brasileirão, o Palmeiras visita o Juventude neste sábado (21/05), no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, em Porto Alegre. Para não perder nenhum lance do embate, saiba que horas é o jogo do Palmeiras hoje e onde assistir.

Que horas é o jogo do Palmeiras hoje no Brasileirão?

O jogo do Palmeiras hoje vai começar às 19h, pelo horário de Brasília, direto de Caxias do Sul, no estado de Porto Alegre.

A transmissão seguirá o horário de Brasília, a partir das sete da noite, nos principais estados do país. Entretanto, torcedores que residem em estados com o seu próprio fuso horário como Acre, Roraima ou Amazonas, devem se atentar para as mudanças e diferenças.

O Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, será o palco do confronto neste sábado. O espaço tem capacidade para receber aproximadamente 20 mil torcedores, prometendo casa cheia.

Onde vai passar o jogo do Palmeiras hoje?

Onde vai passar o jogo do Palmeiras hoje vai ser no Premiere, a partir das 19h, pelo horário de Brasília.

Com exclusividade, os canais do pay-per-view vão exibir o jogo do Brasileirão neste sábado, para todos os estados do Brasil. Basta sintonizar e curtir ao vivo todos os lances do embate.

Outra opção funciona de maneira online, através dos aplicativos para celular, tablets, computador e até na própria smart TV no Premiere ou Globo Play.

Informações de que horas é o jogo Juventude x Palmeiras hoje:

Data: 21/05/2022

Horário: 19h (horário de Brasília)

Local: Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul

Arbitragem: Marcelo de Lima Henrique

Onde assistir: Premiere

Juventude e Palmeiras no Brasileirão em 2022

Depois de vencer o primeiro jogo do Brasileirão na temporada, o Juventude retorna aos gramados da competição para buscar o segundo triunfo seguido. Em 17º lugar com 6 pontos, ocupa a zona de rebaixamento e, dessa maneira, vê a conquista dos três pontos neste sábado como uma possibilidade de deixar a degola.

Enquanto isso, o Palmeiras vem reagindo cada vez mais, contabilizando dez partidas seguidas de invencibilidade. Em 9º lugar com 9 pontos, o alviverde pode chegar até o G4 do Campeonato Brasileiro nesta rodada se vencer o confronto e garantir dos adversários tropeços que o ajudam na sua classificação.

Provável escalação do Palmeiras hoje:

O time do Juventude não poderá contar com Chico e Paulinho, expulsos na última rodada.

Escalação do Juventude: Cesar; Rodrigo Alves, Vitor Mendes, Paulo Miranda, Busanello; Yuri, Jadson, Jean Carlos, Vitor Gabriel; Pitta e Ruiz. Técnico: Eduardo Baptista

Escalação do Palmeiras: Weverton; Mayke, Murilo, Jorge, Gustavo Gómez; Danilo, Zé Rafael, Raphael Veiga; Gustavo Scarpa, Dudu e Roni. Técnico: Abel Ferreira

Confira como foi um dos últimos jogos entre as equipes.