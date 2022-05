Que horas é o jogo do Palmeiras x Fluminense hoje e transmissão (08/05)

Tem jogo grande neste domingo pela Série A do Campeonato Brasileiro! Palmeiras e Fluminense se enfrentam no Allianz Parque, na capital paulista, pela quinta rodada da temporada. Confira a seguir que horas é o jogo do Palmeiras x Fluminense hoje e onde vai passar ao vivo.

Que horas é o jogo do Palmeiras x Fluminense hoje?

O jogo do Palmeiras e Fluminense será às 16 horas, pelo horário de Brasília, diretamente do Allianz Parque, na cidade de São Paulo.

O horário da transmissão segue o horário de Brasília nos principais estados do país. Entretanto, é importante ressaltar que o horário de início pode ser diferente em alguns estados como o Roraima e Acre por contar com um fuso horário diferente.

O Allianz Parque, a casa do Verdão, tem capacidade para receber 45 mil torcedores. Neste domingo, em jogo importante para o time, o espaço deve estar cheio. Além disso, o clube volta a jogar em casa depois de uma agenda lotada de shows internacionais, que obrigaram o clube a mandar os seus jogos para a Arena Barueri.

Onde vai passar transmissão do Palmeiras x Fluminense hoje?

Onde vai passar o jogo do Palmeiras x Fluminense hoje? O canal Globo e Premiere vão transmitir o jogo do Brasileirão hoje ao vivo, a partir das 16h, pelo horário de Brasília.

O canal da TV aberta exibe o confronto do Brasileirão para todo o Brasil, menos para os estados de Goiás, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e as cidades de Campinas. A narração vai ser de Cléber Machado com comentários de Junior, Paulo Nunes e Sálvio Spinola.

Outra opção é o Premiere, com tarnsmissão exclusiva apenas em operadoras de TV por assinatura e também online, através do aplicativo para celular, tablets, computador e smart TV.

Lembrando que assinantes da GloboPlay também podem assistir como e onde quiserem.

Informações do jogo do Palmeiras x Fluminense hoje:

Data: 08/05/2022

Horário: 16h (Horário de Brasília)

Local: Allianz Parque, na capital paulista

Arbitragem: Savio Pereira (FIFA)

Onde assistir: Globo (Menos GO) e Premiere

Palmeiras e Fluminense no Brasileirão

Depois de golear o Emelec durante a semana na Libertadores e confirmar a classificação até as oitavas, o Palmeiras volta a jogar neste domingo. Diferente da competição sul-americana, o desempenho do Verdão no Brasileirão não é dos melhores. Em 11º com 5 pontos, conseguiu a sua primeira vitória na última rodada, contabilizando também dois empates e uma derrota.

Do outro lado, o Fluminense também fez bonito durante a semana na Copa Sul-Americana, mas agora volta as suas atenções para o Campeonato Brasileiro, onde precisa subir na classificação em busca do G4 e, principalmente, se afastar da zona de rebaixamento. Em 14º lugar com 4 pontos, o grupo carioca coleciona uma vitória, um empate e duas derrotas.

Provável escalação de Palmeiras x Fluminense:

Escalação do Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo, Piquerez; Danilo, Zé Rafael, Raphael Veiga; Dudu, Wesley e Rony. Técnico; Abel Ferreira

Escalação do Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Nino, David Braz, Cris Silva; Wellington, Yago, Ganso; Luiz Henrique, Willian e Cano. Técnico: Fernando Diniz