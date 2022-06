Equipe disputa contra o Coritiba na parte de cima da tabela no Brasileirão

Que horas é o jogo do São Paulo hoje e transmissão do Brasileirão (09/06)

Empatados na pontuação, a décima rodada do Brasileirão apresenta o embate entre Coritiba e São Paulo nesta quinta-feira, 9 de junho, no Estádio Couto Pereira, em Curitiba. Se você não quer perder nenhum lance, descubra a seguir no texto que horas é o jogo do São Paulo hoje.

Ocupando a 4ª posição com 14 pontos, o Coxa vem fazendo uma boa campanha desde que retornou da segunda divisão, podendo até mesmo disputar a liderança do Brasileiro. Se garantir os três pontos nesta quinta, torna-se favorito ao título.

Com três empates seguidos, o tricolor paulista de Rogério Ceni deve fazer tudo o que estiver ao seu alcance para trazer para casa os três pontos na rodada. O principal objetivo é lutar pela ponta da classificação e consequentemente ganhar uma vaga em competições internacionais.

Que horas é o jogo do São Paulo hoje ao vivo?

O jogo do São Paulo hoje vai começar a partir das 20h, oito da noite, no horário de Brasília.

A transmissão do Premiere é quem transmite o jogo do Brasileirão, disponível apenas em operadoras de TV por assinatura pelo país. O torcedor deve entrar em contato com a operadora para obter o pay-per-view na programação.

O aplicativo para celular, smart TV, computador e tablet também disponibiliza as imagens do confronto do Brasileirão nesta quinta-feira. Assinante Globo Play pode ter acesso completo na plataforma.

Informações do jogo do Coritiba x São Paulo hoje:

Data: 09/06/2022

Horário: 20h (Horário de Brasília)

Local: Estádio Couto Pereira, em Curitiba

Arbitragem: Wagner do Nascimento Magalhães (FIFA)

Onde assistir: Premiere

Escalações do Coritiba x São Paulo:

Egídio, Warley, Andrey, Matheus e Léo Gamalho seguem lesionados e indisponíveis.

Escalação do Coritiba: Alex Muralha; Guilherme Biro, Luciano Castan, Henrique, Nathan; Bernardo Lemes, Willian Farias, Thonny Anderson; Fabrício Daniel, Igor Paixão e Martínez. Técnico: Gustavo Morínigo

Gabriel Sara, Nikão, Talles e Alisson ainda estão em trabalho de recuperação.

Escalação do São Paulo: Jandrei; Diego Costa, Miranda, Léo Pele, Rafinha; Pablo Maia, Rodrigo Nestor, Igor Gomes, Wellington; Luciano e Calleri. Técnico: Rogério Ceni

Último jogo Coritiba x São Paulo

As equipes de Coritiba e São Paulo se enfrentaram pela última vez no dia 23 de janeiro de 2021, em confronto válido pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro na Série A, pela temporada 2020.

Por conta da pandemia do Covid-19, a temporada acabou adiada e alguns dos confrontos da reta final acontecem no ano de 2021, entre os meses de janeiro e fevereiro.

Sob o placar de 1 x 1, os times somaram apenas um ponto cada. Os gols foram de Luciano e Martin Sarrafiore.

Confira no vídeo a seguir como foi a última partida entre as equipes.