Quem subiu da Série C para B do Brasileirão de 2022?

Quatro times garantiram o acesso para a Série B do ano que vem com o fim da segunda fase em modelo quadrangular. Enquanto isso, outros 4 foram rebaixados para a quarta divisão do Brasileirão. Confira quem subiu e vai jogar a Série B, C e D em 2022.

Quais times subiram para a Série B 2022?

Criciúma, Novorizontino, Tombense e Ituano conquistaram o acesso e vão disputar a Série B em 2022. Com o fim da segunda fase em sistema de quadrangular, as quatro equipes terminaram em primeiro e segundo lugar e por isso garantiram a vaga na segunda divisão do Campeonato Brasileiro do ano que vem.

Ituano e Tombense terminaram na liderança dos grupo C e D e agora vão disputar a final pelo título de campeão. O time de São Paulo venceu quatro jogos, empatou um e perdeu outro na temporada, enquanto os mineiros ganharam três confrontos, empataram outros dois e perderam somente uma partida.

Enquanto isso, Criciúma e Novorizontino ganharam a chance de jogar a Série B depois de garantirem o segundo lugar com muito drama e emoção. O time do Sul contabilizou duas vitórias, três empates e uma derrota, enquanto o elenco do interior de São Paulo ganhou três e perdeu também três.

Quando é a final da Série C de 2021?

Para fechar o ano com chave de ouro, Ituano e Tombense vão disputar o título da Série na final em dois domingos, ida e volta, entre os dias 14 e 21 de novembro de 2021 ainda sem horário e local definido pela CBF.

O serviço de streaming DAZN, disponível por assinatura através do site oficial (www.dazn.com) ou aplicativo para Android e iOS, realizará a transmissão ao vivo dos confrontos da final em 2021. Portanto se quiser acompanhar todos os lances, deve obter a assinatura.

+ Relembre a história da Libertadores em 1981 do Flamengo

Quais clubes permanecem na Série C em 2022?

Vinte equipes disputarão a Série C em 2022, sendo doze as que permanecem na divisão, quatro que serão rebaixadas da Série B e outras quatro que subiram da Série D, a última divisão, para disputar a superior no ano que vem.

Aparecidense, Atlético-CE, Campinense e ABC disputaram a Série D em 2021 e no ano que vem vão jogar a terceira divisão do Campeonato Brasileiro com a chance de obter melhores resultados para chegar até a elite.

Todos os elencos são divididos em dois grupos de dez onde as equipes da mesma região permanecem juntos, ou seja, Norte e Nordeste diante de Centro-Oeste, Sul e Sudeste para evitar maiores problemas com viagens e gastos extras durante as rodadas.

Confira a seguir todos os clubes que vão disputar a Série C em 2022.

Permanecem na Série C: Volta Redonda, Ferroviário, Altos, Floresta, Figueirense, São José-RS, Botafogo-SP, Mirassol, Botafogo-PB, Paysandu, Manaus e Ypiranga

Subiram da Série D: Aparecidense, Atlético-CE, Campinense e ABC

Rebaixados da Série B: Brasil de Pelotas e + três

Quem foi rebaixado para a Série D?

Os clubes Jacuipense, Santa Cruz, Paraná e Oeste foram rebaixados para a quarta e última divisão do Campeonato Brasileiro depois de terminarem em 9º e 10º lugar entre os grupos A e B na primeira fase da competição.

Depois de 18 rodadas, não conseguiram os pontos necessários para avançar na disputa ou até mesmo para jogar a próxima fase da Série C este ano. Com isso, descem para a última divisão para quem sabe no ano que vem tentar a sorte para voltar até a terceira.