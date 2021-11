Quem subiu e quem caiu para a Série D? Confira a lista do acesso

A Série C do Campeonato Brasileiro ganhou novos integrantes para 2022 depois que quatro equipes da Série D alcançaram a semifinal e conquistaram a classificação de forma direta para a terceira divisão do futebol brasileiro. Enquanto isso, a última divisão também tem quatro novos elencos para disputar a fase de grupos. Veja quem subiu da Série D, quem caiu e quando será a final.

Quem subiu da Série D para a Série C?

Aparecidense, Atlético-CE, Campinense e ABC conquistaram o acesso para a terceira divisão do Campeonato Brasileiro da temporada 2022.

Cada uma das equipes terminou a fase de grupos entre os quatro melhores na parte de cima da tabela, avançando para a segunda fase, ou mata-mata da competição como é chamada. Passaram pelas oitavas, quartas e por fim disputaram a semifinal, fase que garante o acesso para a Série C de forma direta.

Quais times foram rebaixados para a Série D?

Jacuipense, Santa Cruz, Paraná e Oeste foram rebaixados para a quarta e última divisão do Campeonato Brasileiro já que terminaram em 9º e 10º respectivamente entre os grupos A e B na primeira fase da Série C.

Em 18 rodadas, os times não conquistaram os pontos necessários para continuar na disputa em busca de vagas na Série C. Com isso, descem para a última divisão para quem sabe no ano que vem tentar a sorte e voltar novamente até a terceira em busca do topo.

No grupo A, Jacuipense e Santa Cruz tentaram, mas não mostraram desempenho suficiente para terminar entre os primeiros na tabela. Ao fim das rodadas, terminaram em nono e décimo lugar com 18 e 12 pontos cada um. Já no grupo B, Paraná e Oeste marcaram 16 e 7 pontos respectivamente na temporada, o que é matematicamente insuficiente para avançar de fase.

Quando é a final da Série D em 2021?

Campinense e Aparecidense disputam o título da Série D do Campeonato Brasileiro em dois sábados, ida e volta, entre os dias 06 e 13 de novembro de 2021. No primeiro confronto, o elenco de Goiás saiu na frente com gol de David pelo segundo tempo.

O canal TV Brasil, aberto para todo o Brasil, e o serviço de streaming Eleven Sports, de graça no site oficial (www.elevensports.com), são os responsáveis por transmitirem ao vivo os confrontos da final em 2021. Portanto se quiser acompanhar todos os lances, fique de olho.

Campinense 0 x 1 Aparecidense

Aparecidense x Campinense – Sábado, 13/11 às 16h no Estádio Annibal Batista de Toledo em Aparecida de Goiânia.

