RB Bragantino x Ferroviária Feminino: onde assistir e horário (12/03)

RB Bragantino joga contra a Ferroviária hoje, pela segunda rodada do Brasileirão Feminino. Com a bola rolando às 15h, no Centro de Treinamento do Red Bull Brasil, a transmissão vai acontecer no Youtube. Veja os detalhes de onde assistir RB Bragantino x Ferroviária feminino ao vivo.

Onde assistir RB Bragantino x Ferroviária Feminino

O jogo do RB Bragantino x Ferroviária feminino hoje será transmitido apenas no Youtube, a partir das 15h, no horário de Brasília.

O canal do RB Bragantino no Youtube vai transmitir ao vivo a partida dos times femininos neste sábado. A transmissão do Brasileirão é realizada de graça para todos os internautas.

Informações do jogo hoje

Data: 12/03/2022

Horário: 15h (Horário de Brasília)

Árbitro: Marianna Nanni Batalha

Local: Centro de Treinamento do Red Bull Brasil

Onde assistir jogo de hoje: Youtube

Confira como foi o jogo da Ferroviária na estreia.

Escalação do RB Bragantino x Ferroviária

RB Bragantino: Karol Alves; Ingryd, Flávia, Debora; Taba, Mylena, Raquel, Lay; Joyce, Luana, Ariel

Ferroviária: Luciana; Carol Tavares, Gessica, Camila, Barrinha; Luana, Ingryd, Aline Milene, Suzane; Fany, Mylena Carioca

O Bragantino foi derrotado pelo Corinthians na primeira rodada e, por isso, precisa se recuperar na partida deste sábado pela segunda rodada do Brasileirão. Com isso, deve colocar em campo as melhores jogadores do seu elenco para garantir os três pontos em casa. Na tabela, está em décimo primeiro lugar com 0 pontos.

Enquanto isso, a Ferroviária vem depois de vencer o Esmac logo na rodada de estreia do Brasileirão. Em segundo lugar com 3 pontos, os visitantes prometem dar o seu melhor para garantir-se em uma melhor colocação para seguir na parte de cima da tabela.

Jogos do Brasileirão Feminino

Oito jogos serão realizados neste fim de semana pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro Feminino na temporada 2022.

Grêmio x Palmeiras – 14h

RB Bragantino x Ferroviária – 15h

Santos x São José – 11h (Domingo, 13/03)

Cresspom x Flamengo – 15h (Domingo, 13/03)

Esmac x Internacional – 15h (Domingo, 13/03)

Avaí x Cruzeiro – 15h (Domingo, 13/03)

São Paulo x Real Brasília – 17h30 (Segunda-feira, 14/03)

Atlético-MG x Corinthians – 20h (Segunda-feira, 14/03)

+ Lista de convocados da Seleção Brasileira para Eliminatórias de março