RB Bragantino x Flamengo (7/2): onde assistir e escalações do Brasileirão

Pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro, RB Bragantino e Flamengo se enfrentam neste domingo (7), às 20h30, no Estádio Nabi Abi Chedid. Dependendo apenas de si para então ser campeão, o Rubro-negro busca a vitória para chegar à liderança da competição. Já o time de Bragança Paulista tenta garantir uma vaga na Libertadores, pelo G-7.

Onde assistir RB Bragantino x Flamengo?

O confronto entre RB Bragantino e Flamengo não terá transmissão da tv aberta. No entanto, o Premiere transmite ao vivo a partida, a partir das 20h30, no pay-per-view.

Prováveis escalações do jogo

Red Bull Bragantino: Cleiton; Weverton (Aderlan), Léo Ortiz, Ligger e Edimar; Raul, Ricardo Ryller e Claudinho; Artur, Helinho e Ytalo

Flamengo: Hugo; Isla, Arão, Gustavo Henrique e Filípe Luis; João Gomes, Gerson, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabriel.

O elenco rubro-negro pousou neste momento em Campinas e segue para Atibaia, onde ficará concentrado para a partida de amanhã contra o Bragantino. #CRF pic.twitter.com/bUOrYGsmfq — Flamengo (@Flamengo) February 6, 2021

Rodada 35 do Campeonato Brasileiro

Bahia 2 x 2 Goiás

Atlético-GO x Santos

07/02

RB Bragantino x Flamengo – 20h30

08/02

Botafogo x Grêmio – 20h

10/02

Inter x Sport – 19h

Fortaleza x Vasco – 19h15

São Paulo x Ceará – 21h

Fluminense x Atlético-MG – 21h30

Corinthians x Athletico-PR – 21h30

17/02

Coritiba x Palmeiras

Como Bragantino e Flamengo chegam para o jogo?

Na busca por garantir uma vaga na próxima Libertadores, o RB Bragantino vive uma excelente fase. Nos últimos cinco jogos, o clube venceu quatro, mas perdeu um. O bom desempenho fez então com que a equipe deixasse a parte de baixo da tabela e brigasse por uma vaga no G-7. Atualmente, o time de Maurício Barbieri soma 47 pontos e por isso ocupa o nono lugar na tabela.

Já o Flamengo encostou na liderança e agora depende apenas de si para então ser campeão do Brasileirão. Em segundo lugar, com 64 pontos, o Rubro-negro pode assumir a liderança caso vença seu jogo e o Internacional não ganhe seu duelo contra o Sport. Assim como o time Bragança Paulista, o clube carioca venceu quatro, dos últimos cinco jogos no Campeonato Brasileiro.