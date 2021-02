Rodinei no Inter: a expulsão de R$ 1 milhão no Brasileirão

O Flamengo venceu o Internacional por 2 a 1 neste domingo (21), em partida válida pela 37ª rodada do Brasileirão, e se aproximou do título do campeonato. No entanto, o jogo contou com um fato curioso. O lateral colorado, Rodinei, pertence ao time carioca, mas atualmente está emprestado ao clube gaúcho.

Para jogar a partida, o Inter precisava pagar o valor de R$ 1 milhão ao Rubro-negro, quantia quitada por um torcedor. No entanto, Rodinei acabou expulso no início do segundo tempo e a internet ‘bombou’ de memes.

O Internacional informa que recebeu nesta sexta (19/2) a doação de R$ 1 milhão de Elusmar Maggi Scheffer. O torcedor colorado, morador de Cuiabá-MT, assinou o termo que repassa o valor ao Clube sem qualquer tipo de contrapartida. Nosso mais sincero agradecimento! 👏🇦🇹 — Sport Club Internacional (@SCInternacional) February 19, 2021

Quem é o torcedor que doou R$ 1 milhão ao Inter?

Elusmar Maggi Scheffer. Este é o nome do torcedor que doou a quantia de R$ 1 milhão ao Inter para que o lateral Rodinei jogasse a partida. Residente em Cuiabá, no Mato Grosso, o Colorado é empresário e possui 530 mil hectares de terras cultivando algodão, soja, milho e reservadas à pecuária, com cerca de 130 mil cabeças de gado.

As famílias Scheffer e Maggi são donos do Grupo Scheffer, Grupo Bom Futuro e do Grupo Maggi, além de ser pioneira no agronegócio no Estado. O pai de Elusmar deixou o Rio Grande do Sul em 1964, quando primeiro se instalou no Paraná e depois chegou ao Centro-Oeste. Desde então, a quantia de propriedades rurais tornou o torcedor do Inter e seus irmãos os donos do “maior grupo agropecuário do mundo”, de acordo com reportagem do Globo Rural.

Elusmar é irmão mais novo de Eraí, considerado um dos maiores produtores de soja do país. A família ainda tem participação política e o primo de Elusmar, Blairo Maggi, é ex-governador e senador pelo Mato Grosso e ministro do governo Michel Temer.

Os irmãos também já foram investigados por participação no maior esquema de desmatamento da Amazônia. O fato ocorreu em 2016, na operação Rios Voadores, da Polícia Federal, Ministério Público Federal, Receita Federal e Ibama.

A doação do empresário ao Inter era para ser sigilosa. Entretanto, o contrato assinado por Elusmar e o presidente Alessandro Barcellos foi vazado nas redes sociais, e a notícia se espalhou.

Memes na internet com Rodinei expulso

Pertencente ao Flamengo, Rodinei está emprestado ao Internacional. No entanto, para jogar contra seu clube, o Flamengo impôs uma multa de R$ 1 milhão ao time gaúcho. O jogo poderia render o título ao Colorado, em caso de vitória, por isso a utilização de Rodinei era uma fator importante para que o clube conseguisse os três pontos.

Diante deste cenário, o clube já imaginava usar o lateral, mas com os altos valores, ainda não era certeza de que o atleta jogaria a partida. No entanto, com a doação de Elusmar, o clube confirmou a presença de Rodinei na “final” do Campeonato Brasileiro.

Entretanto, o lateral acabou sendo expulso no início do segundo tempo e o Internacional levou a virada diante do Flamengo. A equipe empatava fora de casa contra o Rubro-negro, mas logo depois da expulsão , o time de Rogério Ceni virou o confronto e ainda assumiu a liderança do Brasileirão.

Conhecido como “homem do 1 milhão”, na internet os internautas não perdoaram a expulsão de Rodinei e vários memes do atleta viralizaram.

