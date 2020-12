Saiba quais clubes tem mais chances de cair para a Série B

O Campeonato Brasileiro finalizou no último final de semana, a 27ª rodada. A competição, no entanto, retorna suas atividades apenas no dia 6 de janeiro, e tem previsão de término para o final de fevereiro. A mudança no calendário se deu por conta da paralisação do esporte devido à pandemia da Covid-19. Entretanto, com a 28ª rodada prevista para o início do ano que vem, os torcedores começam a fazer contas para saber quem tem maiores chances de rebaixamento para a série B.

O site Chance de Gol, que faz os cálculos com base nas probabilidades de vitória, empate e derrota para os jogos ainda não realizados, fez os cálculos, e divulgou quais equipes possuem mais chances de rebaixamento, no Brasileirão.

Série B em 2021? quais equipes com maiores chances

Na briga da zona da degola, o Botafogo saltou de 84,7% para 90,2% de chances de ser rebaixado à Série B, logo depois da derrota para o Corinthians. Na era dos pontos corridos, desde 2006, apenas um clube conseguiu escapar do rebaixamento com a pontuação atual do Botafogo (23): o Fluminense. O Tricolor Carioca em 2009, tinha a mesma pontuação do Fogão na atual rodada, mas ganhou sete e empatou quatro dos seus últimos 11 jogos e se livrou do Z-4.

Para escapar da zona da degola e não ter chances de rebaixamento à Série B, o Botafogo precisa de pelo menos de 20 pontos nas próximas 11 rodadas (60,6% de aproveitamento). No entanto, o time carioca tem um aproveitamento de apenas 28,4%.

O Vasco é outra equipe do considerado G-12 (que reúne os maiores clubes do país), mas que também segue com chances de ser rebaixado à Série B. O Cruzmaltino tem 28 pontos, mas tem um jogo atrasado para fazer.

Quem praticamente já está dentro da Série B de 2021, é o Coritiba. Com apenas 21 pontos, as estatísticas apontam que a chance da equipe paranaense jogar a segunda divisão no ano que vem é de 97,1%.

Chance de rebaixamento à Série B

1º Coritiba (97,1%)

2º Botafogo (90,2%)

3º Goiás (80,6%)

4º Sport (45,4%)

5º Bahia (40%)

6º Vasco (38,3%)

7º Bragantino (4,7%)

8º Fortaleza (2,5%)

9º Atlético-GO (0,6%)

9º Athletico-PR (0,5%)

11º Ceará (0,1%)

12º Corinthians (0,01%)

12º Santos (0,01%)

Outros (quase 0%).