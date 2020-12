Veja quais as chances de seu time ficar com o título do Brasileirão

Em tempos sem pandemia, nesta época do ano o campeão brasileiro já teria comemorado o título. No entanto, devido à Covid-19, o Brasileirão se estendeu por mais três meses, e só terminará em fevereiro de 2021. Como o campeonato já está na 28ª rodada, faltando apenas 10 para encerrar a competição, torcedores começam a fazer as contas para saber quais as chances de seu time ficar com o título do Brasileirão.

Quais as chances de título das equipes no Brasileirão?

De acordo com o Infobola, site de estatísticas, o São Paulo é o time com maior chance de ganhar o título do Brasileirão: 76%. Logo em seguida, estão Flamengo (11%) e Atlético-MG (6%). Inter e Grêmio estão empatados com 3% . Por fim, em sexto lugar está o Palmeiras, com 1%.

São Paulo segue líder isolado do Brasileiro

Com 56 pontos e líder do campeonato, o São Paulo venceu 16 jogos de 27 disputados. Além disso, a equipe soma oito empate e apenas três derrotas ao longo da competição. Na liderança isolada do Brasileirão, o Tricolor Paulista, logo depois da vitória diante do Fluminense por 2 a 1, abriu sete pontos de vantagem para Atlético MG e Flamengo, segundo e terceiro colocado respectivamente.

Quais as chances do Flamengo ficar com o título?

Embora esteja em terceiro lugar no Campeonato Brasileiro, o Flamengo tem mais chances de títulos do que o Atlético MG, vice da competição. Isso porque o Rubro-negro tem um jogo a menos que seus rivais. A equipe de Rogério Ceni possui 49 pontos. Dos 26 jogos que fez, venceu 14, empatou sete, mas perdeu cinco.

A vantagem dos cariocas em relação ao São Paulo, é que a equipe disputa apenas o Campeonato Brasileiro. Já o Tricolor, está na semifinal da Copa do Brasil, e caso avance, terá ainda dois jogos da decisão para realizar.

Atlético MG com foco total no campeonato

Segundo colocado na tabela do Brasileirão, o Galo tem 6% de chance de ficar com o título. A equipe venceu até então, 15 confrontos dos 27 que disputou. Além disso, empatou quatro vezes, mas perdeu oito. Assim como o Flamengo, o Atlético MG joga apenas o Campeonato Brasileiro no final desta temporada, e também possui 49 pontos.

Retomada do Internacional

O Colorado chegou a liderar a competição, mas após saída do treinador Eduardo Coudet, a equipe caiu de rendimento e de posições. No entanto, após início ruim de trabalho do técnico Abel Braga, o Inter parece ter retomado os trilhos das vitórias, e com três triunfos consecutivos, voltou a figurar dentro do G-4.

A equipe possui 47 pontos, e ganhou 13 jogos, empatou oito e perdeu seis, das 27 partidas realizadas. Com 3% de chance de título do Brasileirão, os gaúchos também disputam apenas o Campeonato Brasileiro.

Grêmio tem chances?

Assim como seu maior rival, o Internacional, o Grêmio também possui 3% de chances de título do Brasileiro. No entanto, além da competição de pontos corridos, o Tricolor está na semifinal da Copa do Brasil, e precisa dividir suas atenções.

Em quinto lugar, com 45 pontos, o time de Renato Portaluppi tem um jogo atrasado ainda a realizar. Por isso, o Grêmio jogou apenas 26 vezes na competição, mas venceu 11, empatou 12 e perdeu três.

Palmeiras se divide em três competições

Por fim, o Palmeiras fecha as estatísticas com 1% de chance de título no Brasileiro. No entanto, além do campeonato, o Verdão segue vivo na Libertadores e também na Copa do Brasil.

Assim como Grêmio e Flamengo, o Verdão tem um jogo a menos. Das 26 partidas que disputou, o time de Abel Ferreira venceu 12, empatou oito e perdeu em seis ocasiões.