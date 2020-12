Rebaixamentos no Brasileirão: veja o ranking dos times que mais caíram

Já virou tradição na reta final do Brasileirão: todo ano, pelo menos um clube tradicional corre o risco de engrossar a lista dos times grandes que já amargaram rebaixamentos para a Série B.

No segundo turno do Brasileirão de 2020, aliás, dois gigantes estão seriamente ameaçados. Botafogo e Vasco já sofreram rebaixamentos, mas correm o risco de cair novamente.

O Botafogo, aliás, igualou sua quantidade de títulos brasileiros ao número de rebaixamentos. Campeão em 1968 e 1995, o Glorioso caiu em 2002 e 2014. Já o tetracampeão Vasco pode virar tetra também nas quedas.

Entre os clubes de maior torcida do país, o Vasco é o que acumula mais rebaixamentos no Brasileirão. Mas ainda está longe de se aproximar dos primeiros colocados do ranking da degola na Série A.

Apenas três times nunca amargaram rebaixamentos no Brasileirão da Série A: Flamengo, Santos e São Paulo. Veja a seguir, então, a lista dos clubes que mais caíram a partir de 1988, quando foi estabelecido o rebaixamento no Campeonato Brasileiro.

Times com mais rebaixamentos no Brasileirão

Seis rebaixamentos

Semifinalista da Copa do Brasil em 2020, o América-MG disputa a Série B, afinal, caiu na Série A de 2018. Assim, o Coelho soma seis rebaixamentos na elite do Brasileirão: 1993, 1998, 2001, 2011, 2016 e 2018. Dessa forma, ocupa a liderança isolada do ranking da degola.

Cinco rebaixamentos

Assim como o América-MG, o Vitória também caiu em 2018. Dessa forma, fica em segundo lugar entre os times com mais rebaixamentos no Brasileirão da Série A. Aliás, a lista dos “penta-rebaixados” conta com dois campeões brasileiros: Coritiba e Sport. A seguir, portanto, veja os clubes que já sofreram cinco quedas na elite.

Coritiba (1989, 1993, 2005, 2009 e 2017)

Sport (1989, 2001, 2009, 2012 e 2018)

Santa Cruz (1988, 1993, 2001, 2006 e 2016)

Vitória (1991, 2004, 2010, 2014 e 2018)

Quatro rebaixamentos

Rebaixado em 2019, o Avaí somou sua quarta queda da Série A do Brasileirão. Assim, passou a se igualar aos seguintes clubes em número de quedas.

Criciúma (1988, 1997, 2004 e 2014)

Goiás (1993, 1998, 2010 e 2015)

Náutico (1992, 1994, 2009 e 2013)

Avaí (2011, 2015, 2017 e 2019)

Três rebaixamentos

Além do Vasco, outros três campeões brasileiros figuram na lista dos times com três rebaixamentos no Brasileirão. Entre eles o Bahia, primeiro campeão brasileiro. Além disso, Athletico-PR e Guarani também já caíram três vezes.

Athletico-PR (1989, 1993 e 2011)

Bahia (1997, 2003 e 2014)

Figueirense (2008, 2012 e 2016)

Fortaleza (1993, 2003 e 2006)

Guarani (1989, 2004 e 2010)

Paraná (1999, 2007 e 2018)

Paysandu (1992, 1995 e 2005)

Ponte Preta (2006, 2013 e 2017)

Portuguesa (2002, 2008 e 2013)

Vasco (2008, 2013 e 2015)

Dois rebaixamentos

Botafogo, Grêmio e Palmeiras estão entre os gigantes que já amargaram dois rebaixamentos no Brasileirão. O Fluminense também, apesar de ter escapado da queda em 1996 depois da virada de mesa do caso Ivens Mendes. No entanto, caiu no ano seguinte e ainda foi parar na Série C em 1999.

América-RN (1998 e 2007)

Atlético-GO (2012 e 2017)

Botafogo-SP (1999 e 2001)

Botafogo-RJ (2002 e 2014)

Bragantino (1996 e 1998)

Ceará (1993 e 2011)

Fluminense (1996 e 1997)

Gama (1999 e 2002)

Grêmio (1991 e 2004)

Juventude (1999 e 2007)

Palmeiras (2002 e 2012)

União São João-SP (1995 e 1997)

Um rebaixamento

No Brasileirão de 2019, três clubes entraram no ranking de rebaixamentos depois que sofreram quedas inéditas para a Série B. Além do Cruzeiro, Chapecoense e CSA ainda não tinham caído. Gigantes como Corinthians, Internacional e Atlético-MG também estão nesta lista.

América-RJ (1988)

Atlético-MG (2005)

Bangu (1988)

Brasiliense (2005)

Chapecoense (2019)

Corinthians (2007)

Cruzeiro (2019)

CSA (2019)

Desportiva (1993)

Grêmio Prudente (2010)

Inter de Limeira (1990)

Internacional (2016)

Ipatinga (2008)

Joinville (2015)

Remo (1994)

Santo André (2009)

São Caetano (2006)

São José-SP (1990)