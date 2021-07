Santa Cruz x Paysandu: onde assistir a Série C do Brasileirão (03/07)

Santa Cruz e Paysandu se enfrentam neste sábado, 3 de julho, a partir das 19h (horário de Brasília), no Estádio do Arruda, pela sexta rodada da Série C do Brasileirão. Enquanto os anfitriões estão na lanterna do grupo A, os visitantes seguem no topo da tabela. Então, saiba onde assistir ao jogo do Santa Cruz e Paysandu hoje ao vivo para todo o Brasil.

Onde vai passar o jogo do Santa Cruz x Paysandu hoje?

Horário: 19h

Onde assistir ao vivo: DAZN

O DAZN, serviço de streaming por assinatura, exibe o jogo do Santa Cruz e Paysandu hoje ao vivo para todo o Brasil a partir das 19h. Dessa maneira, o duelo não terá transmissão da televisão, sendo o aplicativo por assinatura a única maneira de acompanhar a partida no país.

Disponível por assinatura no site oficial (www.dazn.com)

Ao vivo através do aplicativo para celular, tablets, TV e variadas plataformas

Como vem as equipes para o confronto?

Pelo grupo A, a equipe do Santa Cruz aparece na lanterna, em 10º com apenas três pontos, ou seja, empatou três e perdeu os outros dois. Agora, se vencer o confronto desta rodada, consegue subir duas posições na tabela mas, isso só acontece se os adversários tropeçarem.

Enquanto isso, o Paysandu aparece na parte de cima da tabela, em 4º com 8 pontos. Dessa maneira, se vencer o duelo neste sábado (03), pode assumir a liderança provisoriamente mas apenas se os três times que estão acima perderem ou então empatarem em seus jogos.

Prováveis escalações de Santa Cruz x Paysandu

Santa Cruz: Geaze; Weriton, Breno, Júnior, Eduardo; Derley, Vitinho; Lucas, Chiquinho, França, Wallace.

Paysandu: Victor Souza; Diego, Denílson, Perema, Israel; Jhonnatan, Bruno; Marlon, Ratinho, Robinho; Nícolas.

