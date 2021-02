Santos vence Corinthians na Vila Belmiro e mantém tabu diante do rival

Santos vence Corinthians por 1 a 0, em partida adiada da 33ª rodada do Campeonato Brasileiro, e mantem tabu diante do rival na Vila Belmiro. Resultado deixa o Peixe em oitavo lugar, próximo de conseguir a vaga para a próxima Libertadores. Já Timão precisará se recuperar na competição, caso queria sonhar com o torneio continental – clube não vence há três jogos.

Santos vence Corinthians e se aproxima da Liberta

O primeiro tempo da partida entre Santos e Corinthians foi um pouco apagado – tanto pela falta de energia no estádio quanto pelo futebol das equipes. Se antes da queda de energia o jogo dava indícios de ser movimentado, logo depois do retorno do clássico a partida se mostrou bem diferente.

O Timão conseguiu criar duas boas oportunidades logo no início do jogo: a primeira com Mateus Vital, em chute de fora da área e a segunda com Gustavo Mosquito, que recebeu em profundidade, mas tentou uma cavadinha. No entanto, aos 12 minutos queda de energia paralisou o confronto por 16 minutos e tirou o ritmo do clássico. Quando a partida retornou, os donos da casa conseguiram criar sua primeira oportunidade aos 38, em cabeçada de Luiz Felipe, mas Cássio fez a defesa.

Na segunda etapa, o jogo melhorou. Cuca em busca de dar mais ofensividade ao Santos colocou Soteldo, que não estava 100% para o jogo. A entrada do camisa 10 mudou o jogo e o venezuelano criou a jogada do gol. Em chute colocado da entrada da área, Cássio rebateu nos pés de Marinho que bateu cruzado para Marcos Leonardo empurrar para o fundo do gol, aos nove do segundo tempo.

O meia Soteldo teve participação importante na jogada do gol, mas logo em seguida precisou ser substituído. Logo oito minutos após o Santos abrir o placar, camisa 10 sentiu desconforto muscular e pediu para ser substituído. Sem um dos seus principais jogadores, o Peixe perdeu pode ofensivo, mas o Corinthians pouco assustou e a partida terminou em 1 a 0.

A comemoração de Marcos Leonardo, autor do gol do Santos no clássico. Foto: Ivan Storti/Santos FC.#trvila pic.twitter.com/49T3vTOZ9K — Gabriel dos Santos (@_gabriel2santos) February 17, 2021

Santos mantem tabu diante do Corinthians na Vila

Com o triunfo diante dos corintianos, o Santos chega a sete jogos sem perder para o rival, na Vila Belmiro. O tabu é mantido desde 2014, quando o Corinthians conseguiu sua última vitória diante do Peixe, na casa do rival.

Na ocasião, o atacante Robinho fazia sua reestreia pela equipe santista, em sua terceira passagem no clube. Contudo, que venceu o confronto foram os visitantes, com gol de Gil, aos 38′ da segunda etapa, em jogo válido pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2014.

Próximos jogos

O Santos agora volta a campo no domingo, às 18h15, para enfrentar então o Fluminense pela 36ª rodada do Brasileirão. Já o Timão, joga no mesmo dia, mas diante do Vasco, às 16h.