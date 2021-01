Santos x Botafogo: onde assistir e escalações do jogo do Brasileirão

Santos x Botafogo se enfrentam neste domingo (17), pela 30ª rodada do Brasileirão, em momentos opostos. Enquanto o Peixe é finalista da Libertadores, e busca se aproximar do G-6, o Fogão é são penúltimo da tabela, e tentam escapar da zona do rebaixamento. A bola rola na Vila Belmiro, às 16h.

Onde assistir Santos x Botafogo no Brasileirão?

O confronto entre Santos x Botafogo terá transmissão da TV aberta, pela Rede Globo. No entanto, o Premiere também transmite o jogo, no pay-per-view, para todo o Brasil.

Como as equipes chegam para o confronto?

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Finalista da Libertadores logo depois de eliminar o Boca Juniors, na Vila, o Peixe chega embalado para o confronto. Na última rodada do Brasileiro, a equipe ainda venceu o rival e líder, São Paulo, por 1 a 0, no Morumbi, mas com o time reserva. Uma vitória no confronto entre Alvinegros, aproxima o time da baixada da então zona de classificação à próxima Libertadores. Atualmente, o time de Cuca é o nono colocado, com 42 pontos.

Já o Botafogo vive situação muito complicada na competição. Em 19º, com 23 pontos, o time carioca está a nove pontos do Fortaleza, então primeira equipe fora da zona do rebaixamento. Vindo de três derrotas seguidas, a vitória deixa o Fogão empatado com o Goiás, mas a equipe goiana ainda joga na rodada.

Escalações de Santos x Botafogo

Santos: Vladimir; Madson (Pará), Laércio, Alex e Felipe Jonatan; Diego Pituca, Sandry e Soteldo; Marinho, Kaio Jorge e Lucas Braga (Jean Mota).

Botafogo: Cavalieri; Kevin, Marcelo Benevenuto, Kanu e Victor Luis; Zé Welison, Caio Alexandre e Bruno Nazário; Lecaros (Kelvin), Babi e Pedro Raul.

Confira os jogos da 30ª rodada do Brasileirão

Domingo

Santos x Botafogo – 16h

Athletico PR x São Paulo – 16h

Atlético MG x Atlético GO – 18h15

Internacional x Fortaleza – 20h30

Segunda

Goiás x Flamengo – 20h

28/1